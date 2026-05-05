Vigo se consolida como la ciudad de España con más banderas azules: estas son las 12 playas distinguidas

Vigo revalida su posición como la ciudad de España con más banderas azules. Un total de 12 playas y 14 senderos han recibido este distintivo internacional otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

"Somos un modelo de banderas azules, la ciudad de España con más banderas azules", ha asegurado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha celebrado haber aumentado el número de senderos distinguidos de 5 a 14.

Adeac ha distinguido con la bandera azul a las playas de A Argazada (la "parte derecha" de Samil, en palabras de Caballero), A Fontaíña, A Punta, As Rodas, Canido, Carril, O Adro, O Fortiñón, O Mende, O Vao, Santa Baia y Tombo do Gato.

En cuanto a los senderos, han recibido el distintivo las rutas de Zamáns, Valadares, Saiáns, Oia, Matamá-Comesaña, Coruxo, Bembrive-Beade, Cabral, Candeán, ribera del Río Lagares, Vía Verde, Senda Litoral e do Monte da Guía, Camiño á Beiramar, Entre Faros (Illas Cíes) y Beiramar.