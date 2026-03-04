Gaiarooms abre su primer hotel en Vigo y alcanza las 1.500 habitaciones en España

La compañía de alojamiento digitalizado Gaiarooms ha incorporado a su cartera el Hotel Ipanema Vigo, su primer establecimiento en la ciudad y el quinto en Galicia, ampliando su presencia nacional hasta las 1.500 habitaciones. El hotel, situado en una de las principales arterias de Vigo y próximo al centro, la estación de tren y el puerto, contará con 60 habitaciones y espacios comunes renovados.

Según explica la empresa en un comunicado, el alojamiento operará con su sistema tecnológico propio, que permite automatizar procesos como el check-in online, la gestión de accesos y la atención al cliente 24/7. Este modelo busca optimizar la operativa del hotel y reforzar la experiencia del huésped.

La llegada a Vigo refuerza la estrategia de expansión de Gaiarooms en Galicia, tras su reciente entrada en Foz, Palas de Rei y Arzúa, y su posicionamiento en destinos urbanos estratégicos del norte de España. La ciudad concentra actividad empresarial e industrial, además de un flujo turístico creciente, tanto urbano como gastronómico y de naturaleza.

El fundador y CEO de Gaiarooms, Enrique Domínguez, destacó que Vigo representa "un paso natural en nuestra expansión en Galicia" y que el objetivo es modernizar operativamente el parque hotelero existente, optimizar la rentabilidad de los activos y mejorar la experiencia de los clientes.

La compañía prevé continuar su crecimiento mediante nuevas adquisiciones y acuerdos con propietarios, con el objetivo de alcanzar 4.000 habitaciones en 2028, priorizando ciudades de tamaño medio y ubicaciones estratégicas con potencial de mejora operativa.