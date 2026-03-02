Caballero pone de relieve el "buen comportamiento" del turismo en Vigo con una ocupación del 46% este febrero

El regidor de Vigo, Abel Caballero, defendió este lunes los datos registrados en la ciudad olívica en lo que tuvo que ver con el turismo en el mes de febrero. En este extremo, Caballero aseguró que se llegó al 46% de ocupación hotelera.

Más concretamente, el alcalde vigués puntualizó que son 2,5 puntos más que los registrados en 2025, y 3,5 más que en 2024. La estancia media fue de dos días y el turismo llegó de distintos puntos de Galicia, España y de fuera de las fronteras españolas. "El 35% de nuestros visitantes en febrero procedían de otros países, principalmente, de Portugal, pero también del Reino Unido, de Italia y de Alemania", aseveró Caballero.

Para el alcalde de la ciudad, el turismo ha tenido "un muy buen comportamiento" en febrero.