Agencias de Vigo gestionan los regresos de sus clientes tras los ataques en Irán: "Llevamos todo el día al teléfono"

La situación bélica en Oriente y más concretamente debido a los ataques estadounidenses e israelíes a Irán, han abocado al cierre del tráfico aéreo en la zona, dejando a muchos españoles, entre ellos, gallegos, en sus destinos temporales o vacacionales.

Uno de los enclaves afectados es Dubái, lugar que, especialmente en los últimos tiempos, se ha convertido en referente turístico también para los gallegos: "Es un destino al que volamos bastante", explican desde Bivestour, en la ciudad olívica.

A pesar de que las agencias viguesas no pueden facilitar datos personales de sus clientes, lo cierto es que varias de las consultadas han explicado a Treintayseis que habría varias personas afectadas no solo en Dubái, sino en otras regiones o países como Indonesia, y que iban a hacer escala en el emirato para regresar a España. Debido a la situación actual, no han podido hacerlo por el momento.

Al menos hasta este próximo 3 de marzo por la noche no está previsto que reabra el tráfico aéreo en Dubái para que compañías como Quatar o Emirates puedan operar con cierta normalidad. "Por el momento los clientes tienen que permanecer en sus hoteles", han confirmado desde Bivestour. "Tenemos clientes en terceros países que iban a usar Dubái o Doha como escala, pero por el momento no es posible. Con todo, estamos explorando opciones para que puedan hacer el regreso por otros lugares europeos o por Hong Kong", han añadido.

En B. Travel, con sede en Vigo, cuentan que no tienen clientes retenidos por la situación, pero sí viajes que iban a pasar por Dubái. "Estamos recibiendo por la operadora directrices de cómo poder modificar estos viajes", han explicado. "Hay protocolo para corto plazo. De extenderse la situación no sabemos por el momento, porque no contamos con un protocolo establecido en ese supuesto", añaden.

"Los clientes se están atendiendo y se les están dando soluciones"

Marta, de AGAVI y gerente de Viajes Margali, en Vigo, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad: "Llevamos todo el día al teléfono", ha explicado. "Estamos escuchando a nuestros clientes, atendiéndolos y proporcionándoles soluciones", ha anotado.

Desde Margali han recordado que Dubái o Doha son muy utilizados en las conexiones con Asia, por lo que hay muchas personas afectadas por esta situación: "Tenemos clientes que tienen que volver desde Tailandia y se han visto afectados, pero estamos resolviendo cada caso", ha dicho la gerente. "También tenemos en breve salidas hacia Egipto y cabe recordar que, en este caso, no afecta. Sí tenemos dudas con Jordania", concluye.