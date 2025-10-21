La ruta del vino de las Rías Baixas, entre las 10 más visitadas de España

La ruta del vino de las Rías Baixas se mantiene como una de las más visitadas del país ocupando el séptimo puesto entre las diez primeras con un total de 155.551 visitantes. Así se recoge en el decimoséptimo Informe Anual de Visitantes a Bodegas y Museos del Vino de 2024, que ha sido elaborado por el Observatorio Turístico de las Rutas del Vino de España.

El citado informe, que se elaboró teniendo en cuenta un total de 37 recorridos, arroja también un impacto económico para la ruta gallega de 2,2 millones de euros, cifra que representa un incremento del 15,78% con respecto a 2023. En este sentido, el precio medio de la visita a las bodegas se sitúa en 12,7 euros.

Si se toma en consideración el número de visitas, éstas también sufrieron un incremento del 7,5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, esta séptima posición, si se focaliza en número de visitantes a bodegas, bajaría hasta la sexta plaza, mientras que si se centra en visitas a museos, también descendería una posición, concretamente hasta la quinta del total de España: "Cada vez son más significativas las visitas a los museos de esta ruta, gracias a la aportación de los de Sobroso y del Castillo de Soutomaior", precisó el presidente de la ruta, Pepe Simón.

Procedencia

En lo que tiene que ver con la procedencia de los visitantes, se trata de gente del país -un 72,60%-. Sin embargo, se ha registrado una creciente presencia internacional hasta situar a las Rías Baixas como la octava ruta de España con mayor número de visitantes internacionales.

Agosto es, por excelencia, el mes preferido para visitar esta ruta, mientras que enero, con "su cuesta", el de menor afluencia. Rías Baixas posee dos sellos de calidad: "Q", de calidad turística, por su calidad, profesionalidad, seguridad y satisfacción de los clientes, y "S", de sostenibilidad, por su programa de actuación con impacto ambiental y responsabilidad social alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, que promueve prácticas profesionales

éticas y respetuosas con el medio ambiente.

En cuanto a las cifras globales del sector enoturístico en España, durante el año pasado se elevaron al 3.036.878 visitantes (+2,22%), de los cuales, 74,9% fueron turistas nacionales. Estas visitas generaron unos ingresos totales de 112.299.907 euros.

El 70% de esas visitas corresponden a bodegas, y precisamente, en este ámbito Rías Baixas ocupa la sexta posición entre las rutas con mayor número de visitas a bodegas. Solo por detrás de Marco de Jerez, Penedés, Rioja Alta, Rioja Alabesa y Ribera del Duero. Dicho informe incluye la oferta de 37 Rutas del Vino de España -en 2025 son 38 rutas con la incorporación de Ribeira Sacra-, que cuentan con 2.602 empresas y un total de 622 entidades asociadas.