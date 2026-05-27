Vigo reunirá en septiembre a más de 120 empresas en la cuarta edición de New Space España

Vigo acogerá los días 24 y 25 de septiembre la cuarta edición de New Space España, un congreso que reunirá a más de 120 empresas y a cerca de 300 profesionales del sector espacial nacional y europeo. El evento se celebrará en la sede de Afundación, en la ciudad olívica, y tendrá como lema "Autonomía estratégica desde el espacio".

La presentación ha tenido lugar este miércoles en el propio edificio de Afundación, con la participación de representantes de la organización, empresas colaboradoras, la Universidade de Vigo, la Xunta y la Zona Franca.

El consejero delegado de Alen Space, Guillermo Lamelas, empresa promotora del congreso, ha destacado la importancia de New Space España como punto de encuentro para los principales actores del sector espacial en España y Europa.

Lamelas ha recordado que en la anterior edición participaron alrededor de 120 compañías y ha confiado en superar esa cifra este año. A su juicio, el crecimiento del encuentro responde a la necesidad del sector de contar con espacios para compartir conocimiento, generar alianzas y debatir los retos de futuro.

El responsable de Alen Space ha defendido que el espacio se ha convertido en un ámbito "clave" para países, empresas y ciudadanos, ya que muchas actividades cotidianas dependen de los satélites, aunque los usuarios no siempre sean conscientes de ello.

Entre las novedades de esta edición, según ha avanzado, el congreso contará con un espacio específico para talento y proyectos emergentes, pensado para que nuevas iniciativas puedan presentar sus desarrollos.

Lamelas también ha agradecido la colaboración de la Xunta de Galicia y de la Zona Franca de Vigo, y ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada para consolidar una industria espacial gallega con capacidad de crecimiento.

El "momento dulce" del sector espacial

Por su parte, el director general adjunto de Sistemas Espaciales de GMV, Miguel Ángel Molina, ha destacado el "momento dulce" que atraviesa la industria aeroespacial y ha hecho referencia a la reciente puesta en órbita del satélite Celeste, diseñado para complementar a Galileo y contribuir a una navegación más robusta y precisa.

También ha intervenido el coordinador del grupo de Tecnología Aeroespacial de la Universidade de Vigo, Fernando Aguado, que ha puesto en valor la evolución del sector en Galicia. Según ha señalado, hace unos años la comunidad "exportaba ingenieros" y ahora empieza a atraer talento especializado, en parte gracias al impulso de áreas como la espacial, cada vez con más peso en el ecosistema gallego.

La directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial de la Xunta, Margarita Ardao, ha reivindicado el papel de las administraciones en el desarrollo del sector aeroespacial. "Hace diez años no teníamos sector espacial en Galicia", ha apuntado, y ha destacado que el ecosistema actual es fruto del trabajo conjunto entre empresas, instituciones y centros de conocimiento.

Galicia como polo de atracción

El delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, ha afirmado que New Space España permite "mostrar el músculo" de Galicia en el sector espacial y consolidar a la comunidad como polo de atracción para nuevas compañías.

Galicia, ha apuntado, ya no solo crea empresas vinculadas al ámbito aeroespacial, sino que también logra atraer firmas procedentes de otras regiones.

En este sentido, Regades ha avanzado que una nueva empresa catalana dedicada a la fabricación de ópticas para satélites se instalará próximamente en el polígono industrial de Porto do Molle, en Nigrán. Aunque no ha desvelado el nombre de la compañía, ha puesto en valor que cada vez más firmas elijan Galicia para crecer junto a otras empresas del sector ya implantadas en el hub tecnológico de Nigrán.