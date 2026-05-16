Empresas gallegas impulsan en Vigo un sistema pionero para reducir el CO2 en el transporte marítimo. Asime

La ingeniería gallega Willbö, junto con Silecmar y Neuwalme, presentó este viernes en la sede de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) el proyecto TECHCO2, una iniciativa orientada a avanzar en la descarbonización del transporte marítimo.

El proyecto da continuidad a CAPCO2, sistema pionero en España en la captura de dióxido de carbono en entornos marítimos, y nace con el objetivo de resolver uno de los principales retos para su despliegue comercial.

Según explicó Asime en un comunicado, si CAPCO2 permitió resolver la captura física de CO2 a bordo, TECHCO2 se centra ahora en convertir cada kilogramo capturado en un dato trazable, verificable y certificable para reguladores, sociedades de clasificación y mercados de carbono.

Con las nuevas normativas, los armadores que instalen sistemas de captura a bordo solo podrán acceder a las deducciones previstas si acreditan la trazabilidad completa del CO2, desde la chimenea del buque hasta su valorización final en puerto. "Hoy esa capa digital no existe de forma estandarizada. TECHCO2 propone construirla", señalaron desde la asociación.

El proyecto, financiado por la convocatoria Nexos de la Axencia Galega de Innovación y cofinanciado con fondos FEDER de la Unión Europea, cuenta con un presupuesto subvencionable de 676.459,60 euros y un plazo de ejecución de 35 meses, entre noviembre de 2025 y septiembre de 2028.

Willbö liderará la ingeniería del balance de masas, la sensorización marinizada y la integración digital del sistema, mientras que Silecmar desarrollará la monitorización IoT en tiempo real, los protocolos de bunkering de CO2 líquido y las herramientas de asistencia al operador.

Como resumió Julián Fontela, director de desarrollo de negocio de Willbö y director del proyecto: "Capturar el CO2 a bordo es solo el paso 1. La trazabilidad es lo que lo convierte en un activo regulatorio y económico".