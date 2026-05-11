La línea de comunicación cuántica entre Vigo y Santiago llegará a la ciudad portuguesa de Valença

Imagen del acto de la puesta en marcha de la conexión cuántica entre Vigo y Santiago. Pedro Dávila - Europa Press

Galicia inauguró el pasado mes de octubre la línea de comunicación cuántica terrestre más larga de España y una de las mayores de toda Europa: 120 kilómetros unen el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) de Santiago de Compostela y el Vigo Quantum Communication Center (VQCC) en Vigo. Ahora, el objetivo es que esta conexión llegue a Portugal.

El Consello da Xunta ha dado luz verde este lunes a la ampliación de la línea de comunicación cuántica hasta la ciudad de Valença, por lo que sumará 30 kilómetros más hasta septiembre de 2029. El objetivo, en el futuro, es que llegue a la ciudad de Lisboa a través de la conexión con la troncal terrestre norte-sur que prepara Portugal y que ya está desplegada en el área metropolitana de la capital lusa.

La ampliación será clave para reforzar la ciberseguridad en la Unión Europea, según ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno autonómico. La iniciativa, que forma parte de un proyecto europeo entre Galicia y el norte de Portugal, permitirá proteger mejor los datos emitidos de forma internacional.

Y es que las aplicaciones prácticas de esta tecnología son amplias y estratégicas: desde la protección de infraestructuras críticas, como redes eléctricas o sistemas de tráfico aéreo, hasta la seguridad de transacciones bancarias, datos sanitarios o comunicaciones gubernamentales y empresariales.

La criptografía cuántica garantizará la confidencialidad incluso ante los avances de los futuros ordenadores cuánticos, que podrían poner en riesgo los métodos de encriptación tradicionales. Así lo explicaron varios expertos en la inauguración del primer tramo entre Vigo y Santiago.

Esta ampliación es posible gracias al proyecto conjunto de Galicia y el Norte de Portugal, el Iberian QCI-Iberian Quantum Communication Infraestructure, con un presupuesto de 10,6 millones de euros. El objetivo de esta iniciativa es desplegar conexiones transfronterizas entre redes nacionales de comunicaciones cuánticas de España (SpainQCI) y Portugal (PTQCI), contribuyendo a la infraestructura europea de comunicación cuántica segura (EuroQCI), que abarcará toda la Unión Europea.

Además de la línea terrestre, el proyecto Iberian QCI desplegará conexiones espaciales con estaciones terreas ópticas como la estrenada en Vigo recientemente. Estas serán claves para las conexiones espaciales con el satélite Eagle-1, que será lanzado este año.

Actividad laboral Galicia-Portugal

El Consello da Xunta, por otro lado, ha autorizado la prórroga del convenio entre la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal para seguir impulsando la actividad de coordinación de empleo Eures Transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal.

El Gobierno gallego busca afianzar de esta forma la coordinación para favorecer un mercado de trabajo transfronterizo abierto y accesible facilitando la movilidad de las personas trabajadoras entre las zonas fronterizas de Galicia y el norte de Portugal y el apoyo a los trabajadores y las empresas de la Eurorregión.

El servicio Eures Transfronteirizo Galicia-Norte de Portugal da a conocer las tendencias del mercado laboral de ambas zonas, facilitando que los demandantes de empleo puedan acceder a las ofertas. Un informe de 2024 señala que en ese año había 8.900 personas de nacionalidad portuguesa afiliadas en la Seguridad Social en Galicia y más de 4.100 de nacionalidad española cotizantes en Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo y Vila Real).

Otros asuntos del Consello da Xunta

El Gobierno gallego ha iniciado la tramitación del anteproyecto para configurar al primera ley de salud pública de Galicia, un documento que aspira a aprobar en el Consello y remitir al Parlamento a principios de 2027. Rueda ha recordado que la ley gallega de salud, que tiene más de 20 años, regula todas las disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Administración sobre la salud.

No obstante, el presidente de la Xunta ha indicado que el Gobierno gallego estima que es necesario hacer una ley específica sobre salud pública, especialmente después de los episodios relacionados con la pandemia de la covid o lo que se "está viendo estos días" con el hantavirus: "Todo esto acredita la necesidad de fijarse especialmente en lo que se refiere a la salud publica".

El Consello da Xunta también ha analizado este lunes la puesta en marcha del sistema de alerta temprana de detección de episodios de calor, que estará operativo desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre y que tiene como objetivo anticipar riesgos, mejorar las predicciones y proteger a la población.

Este sistema, que consolida el valor de los recursos de observación atmosférica de Meteogalicia, permite anticipar episodios adversos adaptándose a la nueva realidad climática y mejorando la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias y de emergencias. La Xunta señala que busca transformar información científica en acción pública útil, reforzando la capacidad del Gobierno gallego para proteger, anticiparse y responder ante los nuevos desafíos climáticos.