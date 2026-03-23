Vigo lanza una Cátedra de Computación Óptica Cuántica para situarse como referente en una tecnología clave

Zona Franca y la Universidade de Vigo han firmado este lunes el convenio para la creación de la Cátedra de Computación Óptica Cuántica, que permitirá a la ciudad situarse como referente de esta tecnología, tanto para la formación como para la atracción de talento foráneo.

El delegado del Consorcio, David Regades, ha destacado que esta cátedra "supone una nueva alianza estratégica con la Universidad que también va a posicionar al área de Vigo como referente en esta tecnología clave para la soberanía digital y la transformación de la economía" y consolida a la ciudad como referente de "la nueva economía y de los nuevos sectores industriales”, tras haberlo hecho con la fotónica.

Según Regades, esta nueva cátedra permitirá generar sinergias con el proyecto SPARC y con la futura planta de semiconductores fotónicos, además de crear, promover y transferir conocimiento científico y tecnológico en computación cuántica con tecnología fotónica.

Por su parte, el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, ha celebrado la creación de un espacio de I+D+i "útil para las empresas y para la sociedad", con capacidad para dotar a Vigo de un ecosistema propio en este campo, ganar voz en un ámbito estratégico y atraer talento internacional, recordando además la conexión del VQCC con la Universidad de Oxford a través del experto Alexander Lvovsky.

El director científico del Vigo Quantum Comunication Center (VQCC), Marcos Curty, ha explicado que la computación cuántica permitirá resolver con mucha mayor rapidez problemas vinculados a la criptografía, la logística, la asignación de recursos o la planificación, mientras que el alcalde Abel Caballero ha reivindicado que este avance tecnológico debe ir acompañado de una dimensión social y humana, con empleo de calidad y una inteligencia artificial que, haciendo referencia a la intervención del Nóbel de Economía 2024, Daron Acemoglu, en el Vigo Global Summit, potencie las capacidades humanas en lugar de sustituirlas.

Por su parte, Inés González, directora general del Consorcio, ha incidido también en "la alianza estratégica de la Zona Franca con la Universidad de Vigo en todos aquellos proyectos que suponen transferencia de conocimiento, como ya ocurre con la Cátedra ARDÁN".

Finalmente, la senadora y primera teniente de alcalde, Carmela Silva, puso el acento en "la ambición de una comunidad humana como la de Vigo que, liderada por el Concello, la Zona Franca y la Universidad, tiene claro cómo afrontar el reto de las tecnologías para ejercer un liderazgo real". Silva también llamó la atención "sobre el sesgo de género que presentan estos nuevos sectores y reclamó la presencia del talento de más de la mitad del mundo en las tecnologías emergentes y disruptivas".

En vigor el 1 de julio

El convenio, que entrará en vigor el 1 de julio, tendrá una duración de cuatro años y contará con una financiación de 240.000 euros anuales, aportados a partes iguales por la Zona Franca y la UVigo. Estos fondos se destinarán a sufragar las horas del personal investigador sénior posdoctoral encargado de desarrollar las actividades previstas.

Entre sus principales líneas de trabajo figuran la consolidación del Laboratorio Experimental de Computación Cuántica, la creación de oportunidades laborales para investigadores, el avance en el desarrollo de una máquina de Ising óptica —considerada un gran paso en eficiencia y velocidad de cálculo— y la difusión de esta tecnología entre la comunidad universitaria.