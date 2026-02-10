La empresa gallega debate esta semana en Vigo cómo la digitalización marca las nuevas reglas y oportunidades de negocio

Nace ‘Mundo Digital’, el foro en Vigo que ayuda a empresas gallegas a competir en la nueva era tecnológica

El Círculo de Empresarios acoge este jueves 12 de febrero la primera edición de 'Mundo Digital', un encuentro dirigido a empresarios y directivos

Vigo acogerá esta semana el primer foro Mundo Digital, un encuentro dirigido a empresarios y directivos que buscan entender cómo la transformación tecnológica redefine las reglas del juego en 2026. El evento tendrá lugar el próximo 12 de febrero, en jornada de mañana -de 9:30 a 13:30 horas-, en el Círculo de Empresarios de Galicia.

Bajo el título de Nuevas reglas, Nuevas oportunidades, ofrece una lectura estratégica y realista del nuevo escenario empresarial, en el que la digitalización actúa como eje transversal y moldea la estrategia, los modelos de negocio, la organización interna, el talento y la relación con los clientes.

A través de análisis, experiencias y casos prácticos, la jornada propone una visión integral, aplicada y orientada a negocio, ayudando a los asistentes a ordenar prioridades y alinear tecnología y personas para convertir la transformación digital en una auténtica palanca de competitividad, resiliencia y crecimiento sostenible.

El programa se desarrollará en formato híbrido, combinando sesiones presenciales y virtuales para ampliar el acceso y el impacto del encuentro.

De este modo, Mundo Digital aprovechará las ventajas de ambos formatos y reunirá a expertos, ponentes y público de distintos ámbitos, con el objetivo de inspirar decisiones estratégicas y detectar oportunidades reales en un contexto dominado por los datos, la conectividad, el cloud, la ciberseguridad y los nuevos modelos de trabajo.

Los interesados en participar en este primer foro Mundo Digital pueden inscribirse a través de la web del Círculo de Empresarios.

Ponentes

El próximo encuentro del Círculo de Empresarios de Galicia reunirá a destacadas figuras del ámbito empresarial, tecnológico y de la innovación para debatir sobre los retos y oportunidades que marcan el presente y el futuro del tejido económico gallego.

Entre los ponentes se encuentran María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia; Alfredo Ramos, director de R y MasOrange en Galicia; y José Manuel Nogueira, coordinador de banca institucional para Vigo, Pontevedra, Ourense y Portugal en Abanca. También participará Francisco Cabarcos, socio de Garrigues, junto a Juan González, director de Seguridad y Privacidad en Gradiant, y Pilar Vila, CEO y cofundadora de Forensic & Security.

La mesa contará además con la intervención de Fernando Gabela, BDM Cloud de MasOrange, Pablo Grandío, director de Quincemil y TreintaySeis, Gervasio Varela, director de Innovación y Producto en Redegal, Sebastián Pantoja, director general de CareLife Solutions (Grupo Televés) y presidente de DATALife, y Manuel Pena, Key Account Director en Grupo Oesía.

El debate estará moderado por Pablo López, coordinador del Foro de Innovación y Tecnologías del Círculo de Empresarios de Galicia y director de CreatiVigo.