Wall Street Wolverine: "España no te permite crecer todo lo que puedes"

Hoy traemos a Talento Rebelde a uno de los iconos de la rebeldía. Mi invitado es uno de los creadores de contenido más mediáticos y polémicos del país. Es el fundador de una de las cuentas sobre actualidad económica y política más famosas (y controvertidas) entre los jóvenes @wallstreetwolverine.

Victor no esconde su libertarismo, ferviente defensor de Bitcoin, cofundador de la consultora tecnológica Racks Labs y sí, también se ha mudado a Andorra para pagar menos impuestos. Todo esto le ha servido para ser protagonista de innumerables polémicas que han dado el salto a la televisión. A bote pronto cuento más de 760.000 suscriptores en Youtube y más de 1.000.0000 de seguidores en sus cuentas de IG.

Normalmente el entrevistador es él pero en esta sección vamos a jugar a eso del entrevistador entrevistado.

Bienvenido Victor Dominguez.

Has conseguido que muchos jóvenes sientan interés por la actualidad económica. Tu doctrina económica dista mucho de la que suele compartirse en TV ¿Sientes una gran responsabilidad al ser un líder de opinión para miles de jóvenes?

Es una gran responsabilidad, pero a la vez un gran honor el poder dar luz a los jóvenes, y no tan jóvenes, en materia económica en un país negacionista de la ciencia económica y con un absoluto analfabetismo alrededor de las consecuencias de ciertas políticas.

El español medio no tiene conciencia de lo que implica aplicar ciertas políticas y gran parte de los problemas que lleva experimentando el país son consecuencia de no querer ver la realidad de un país muy endeudado, con una sistema de pensiones quebrado, con un mercado laboral asfixiante a nivel legislativo y de una presión fiscal que invita a hacer de todo menos querer montar un negocio. Tantos años dando la batalla cultural ha hecho que me de cuenta de lo importante que es abrir ciertos debates que los medios tradicionales no hacen.

También cabe resaltar que muchas veces se cree que el público habitual de mis cuentas es gente joven, pero esto está cambiando con el progresivo aumento del uso de las redes sociales de las generaciones más mayores.

Estamos en la época dónde más comunicadores podemos encontrar y esto puede ser un arma de doble filo ¿Estamos ante una etapa de la prosperidad de la comunicación o inmersos en una crisis de la comunicación?

Creo que estamos ante la era de la inmediatez y los medios de comunicación, debido a su gran estructura, no están sabiendo adaptarse a estos cambios en los que la información va a una velocidad mayor de la que ellos son capaces de gestionar.

Bajo mi opinión estamos ante la época en la que más información hay y más desinformada está la gente. La falta de independencia de los medios de comunicación y el deterioro de la labor del periodista, convertido en un propagandista del discurso oficial, ha hecho que muchas personas busquen información alternativa y eso ha beneficiado a cuentas como la mía.

Doy por hecho que hay un equipo detrás de la cuenta de Instagram @wallstreetwolverine ¿no? ¿Te cuesta soltar responsabilidades?

Sé que parecerá sorprendente, pero la llevo yo solo. Normalmente la gente cree que hay un equipo enorme detrás, pero soy la única persona con acceso a esa cuenta, al menos por el momento.

En algún momento me he planteado delegar parte de las tareas, pero disfruto mucho de estar actualizando a las personas de lo que está ocurriendo y esta labor también me permite estar muy al día de lo que ocurre que a su vez nutre mi podcast de temas que hablar. Al final para mí es muy necesario estar al tanto de lo que ocurre constantemente, por lo que es una labor productiva en otros ámbitos.

No me cuesta soltar responsabilidades en ámbitos que no se me dan bien o en aquellos que me da más pereza estar, pero en los que de verdad siento que se me da bien y lo disfruto, me cuesta más delegar, a pesar de que muchas veces me podría dar una mayor escalabilidad. Creo que gran parte del éxito de mis cuentas es conocer muy bien lo que la gente quiere ver, y ese know how no es fácil de transmitir a un tercero.

¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Tienes la misma energía de cuando empezaste?

Intentar dar luz a aquellos temas que los medios tradicionales ocultan, visibilizar problemáticas que nadie se atreve a mostrar e intentar dar a las personas una visión crítica respecto a lo que ocurre en el mundo.

Lo hago porque me gustaría dejar un mundo mejor a mis hijos, un mundo más libre, un mundo que les permita prosperar y que no les convierta en esclavos de un sistema que les corta las alas para proteger a los intereses de las grandes corporaciones cartelizadas con los Gobiernos.

Al inicio diría que era más visceral y vehemente, con los años uno se va haciendo mayor y adapta la oratoria a algo más adulto, pero de vez en cuando me gusta volver a esa vehemencia, a la gente le gusta y a veces ese fuego es necesario.

Tuve la suerte de ser alumno de Miguel Anxo Bastos, para mi, el mejor profesor de La Facultad de Ciencias Políticas, y hace poco pudiste entrevistarle en su despacho ¿Qué opinión te genera el anarcocapitalismo?

Filosóficamente es bonito, pero es muy idealista y cuando conoces que las personas normalmente rehuyen de la responsabilidad individual, te hace darte cuenta que la mayoría de la población no desea realmente ser libre, entonces entiendes que es algo complicado y utópico.

Cuándo has sido objetos de críticas en programas de TV por tu estilo de vida ¿Qué has sentido? y ¿Cómo reaccionas?

Al llevar tantos años te acostumbras y te das cuenta que solo te dan visibilidad para dejarte en mal lugar, nunca sacarán nada para dejarte en buen lugar. Simplemente aceptas el rol de que eres su enemigo y necesitan dañar tu imagen. La gente que trabaja en estos medios saben de sobra que actúan como sicarios mediáticos, no como periodistas.

¿Echas de menos vivir en España? Si hubiese tan sólo un 5% más de impuestos en España que en Andorra ¿volverías?

Realmente no, en Andorra se vive muy bien y te da una tranquilidad, seguridad y foco que viene bien. Respecto a lo segundo, depende, ya que Andorra tiene muchas menos figuras tributarias que España, a veces ya no es solo el hecho de un 5% más, sino que haya muchas menos figuras tributarias.

Cuando vives en Andorra te acostumbras a vivir con muy pocos impuestos y el español está acostumbrado a pagar impuestos hasta por respirar. También dependería mucho si flexibilizaran la legislación laboral y la regulación en muchos sectores y ya ni hablemos de la seguridad en las calles.

Respecto a volver, nunca lo he descartado, pero creo que lo haría ya con una vida profesional ya solucionada. España no te permite crecer todo lo que podrías y en Andorra estás comprando tiempo porque los bajos impuestos te permiten acumular capital a una velocidad que te costaría décadas en España, esto puede permitirte retirarte antes y poder vivir más tranquilo.

Respuestas muy cortas:

A quién te encantaría entrevistar: Donald Trump

Una criptomoneda que te haya fallado: Demasiadas, la única que no decepciona es Bitcoin.

Lo que más valoras en la comunicación es: La honestidad

Tu político favorito: Donald Trump