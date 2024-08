Xisela Aranda: "Tenemos que dejar de ver el fútbol femenino con las gafas del masculino"

La invitada de hoy es una CAMPEONA, en mayúsculas. Ha ganado 7 veces el Campeonato de España de Squash, ha sido número 1 del ranking nacional durante 8 años, capitana de la Selección Española, y 11 veces el Campeonato Gallego.

Además de ser una de las leyendas del squash en España, Xisela también vivió aventuras en el fútbol, dónde jugó en categorías nacionales con el Fundación Club Deportivo Tenerife.

Ahora ha pasado de los terrenos de juego al Consejo de Administración del RC Celta y es una de las personas que están al frente de uno de los proyectos deportivos más ilusionantes de la ciudad de Vigo: As Celtas, el equipo de fútbol femenino del Celta.

Hoy entrevistamos a Xisela Aranda, una campeona que quiere poner el fútbol femenino vigués en la élite.

¿Qué te llevaste de tu experiencia como campeona de Squash al fútbol? ¿Por qué ese cambio?

El squash, al ser un deporte individual, me ha enseñado muchos aspectos positivos que trato de incorporar en mi día a día, bien sea en la empresa, en el deporte o en la vida. Estás tú sola dentro de una pista contra tu rival, tienes que gestionar la victoria, la derrota, todo depende de ti, viajas sola, eres la responsable de tu propio proyecto, venderlo ante patrocinadores, buscar a tu equipo de trabajo, me ha dado una visión muy amplia que ahora aplico en el mundo profesional.

El fútbol era el deporte que me gustaba practicar de pequeña, en todos lados, en el patio del colegio, en la calle… recuerdo que iba a ver a mi padre jugar y pensaba: “me encantaría dedicarme a esto”, pero en aquel momento las opciones para este deporte eran muy limitadas, así que me decanté por la raqueta.

Cuando pensé que ya no tendría oportunidad de vivir el fútbol desde dentro, la vida me tenía guardado un bonito regalo. Cuando en el 2019 aparco el squash, aparece la oportunidad del fútbol; en ese momento residía en Tenerife, y da la “casualidad” de que el Fundación Tenerife comienza con su área de fútbol femenino, hago las pruebas para entrar y me cogen. Ahí comienzan 4 años muy intensos como capitana del equipo.

Fuiste siete veces campeona de España de Squash. ¿Cuál es la clave para llegar a lo más alto?

Preparación y mejora continua. Tener muy claro lo que quieres conseguir, buena planificación y ser constante. Hay una frase que me gusta mucho que es: “las medallas las gano en los entrenamientos, al torneo sólo voy a recogerlas.” Para mí cada entrenamiento es muy importante, ya puede ser una sesión de gimnasio, en pista, de series de velocidad, que siempre trataba de dar mi mejor versión.

En la competición siempre he sido una jugadora mentalmente muy fuerte y físicamente muy bien preparada, me dejaba todo dentro de la pista independientemente de cómo fuese el marcador. Nunca he dado un partido por perdido y nunca me he relajado cuando iba ganando. Siempre hasta el final.

Una de tus prioridades es promocionar el fútbol femenino en Vigo ¿Cuáles son los desafíos con los que se encuentra el fútbol femenino? ¿y las oportunidades?

Lo bueno es que tenemos mucho por hacer, primero tenemos que dejar de ver el fútbol femenino con las gafas del masculino. No valen las mismas cosas, ni tenemos el mismo público, ni la comunicación tiene que ser la misma.

Nosotros queremos promocionar el fútbol femenino no sólo en Vigo, sino que desde Vigo llegue a muchos lugares, por ello tengo muy claro cuáles son los objetivos a lograr y los pilares que deben guiar esta promoción.

Debemos ser nosotros los que primero lo profesionalicemos, y eso no es sólo jugar en Liga F, sino que nuestro proyecto fomente todos los ámbitos: sociales, económicos, deportivos.

En lo deportivo que cada vez haya jugadoras mejor preparadas, donde se le dé importancia a la preparación física, conocimiento general de fútbol, alimentación, descanso, y así tengamos mejores profesionales dentro de las estructuras.

En lo social, cada vez hay un público más enganchado al fútbol femenino, que se sienten representadas por los valores que éste tiene. Tenemos que seguir trabajando en acercarnos y comunicarnos con este público, saber qué quieren ver, que les gusta que mostremos y que cada vez esa masa social sea más grande y fiel.

Xisela Aranda

Hay una nueva área de fútbol femenino en Vigo ¿Qué hacéis diferente en As Celtas?

Somos un proyecto profesional desde el primer momento, la profesionalidad no solo la da la división en la que juegues, sino todo lo que hagas alrededor de este, y así, con este compromiso debemos comportarnos todos los que formamos parte de él. Empezar así es la manera para llegar con solidez a las categorías más altas dentro del fútbol femenino.

Somos un proyecto con identidad propia, con nombre propio, somos As Celtas, tenemos nuestro propio manifiesto que muestra la declaración de intenciones de nuestro proyecto, la hoja de ruta. Nos hemos inspirado en esa mujer gallega fuerte, con determinación, para las que rendirse no era una opción, esas que derrumbaron puertas para que otras lleguemos hasta aquí, y queremos que nuestras jugadoras sean embajadoras de esa fuerza desde el primer día.

Queremos que esa identidad propia llegue a todos los ámbitos, social, económico, competitivo, teniendo siempre presente que formamos parte de un club centenario y que compartimos nuestros valores: afouteza, corazón, orgullo e tradición.

Muchas veces se ve el fútbol femenino como una sección del masculino y vosotros habláis de independencia. ¿Es posible?

A veces se ve el femenino como la hermanita pequeña del masculino y estamos cansadas de ese mensaje, la pregunta que debemos hacernos todos es: ¿Qué estamos haciendo para que el área de fútbol femenino del club genere sus propios recursos?

Nosotros estamos centrando nuestro trabajo en varios pilares, uno es la independencia económica, que As Celtas se financie con lo que ellas mismas generan, con sus patrocinadores, instituciones, y otros proyectos que tenemos en marcha, es uno de los objetivos que tenemos en mente desde el primer día. Sabemos que es posible, y así lo estamos haciendo, queremos que As Celtas sean independientes económicamente, rentables y que no sólo sea un área de fútbol femenino que compite en las ligas, sino que hagamos crecer el fútbol femenino en nuestra área de influencia, y que sea una marca reconocida y valorada desde Vigo para el mundo.

Respuestas cortas:

Tu jugadora de fútbol gallega favorita es: Verónica Boquete

¿A quién le metiste tu mejor gol y cuándo? El primer gol en la historia del Fundación CD Tenerife, no fue mi mejor gol, pero es histórico.

Un sueño por cumplir: Ver al RC Celta/As Celtas levantar un título.

La última canción que escuchaste en Spotify: Hoxe, mañá e sempre. Valeria Castro e Tanxugueiras.