Vigo estrena su primera gran feria del coche de ocasión con más de mil vehículos en Ifevi

El Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) acogerá del 5 al 7 de junio la primera edición de la Feria del Coche de Ocasión de Vigo, una cita inédita en el calendario ferial de la ciudad que reunirá durante tres días más de un millar de vehículos de todos los segmentos.

El evento se ha presentado este martes en la Cámara de Comercio de Vigo, Villagarcía y Pontevedra, ocupará cerca de 20.000 metros cuadrados del recinto ferial y abrirá sus puertas todos los días de 11:00 a 20:00 horas.

La feria nace con un modelo novedoso en Vigo, ya que reunirá en un mismo espacio a concesionarios oficiales de grandes marcas y empresas independientes especializadas en la compraventa de vehículos.

Los visitantes podrán encontrar desde utilitarios hasta coches de lujo, SUV, eléctricos, híbridos y furgonetas, con la posibilidad de comparar precios, garantías y condiciones en tiempo real y recibir asesoramiento profesional durante la visita.

Los expositores acudirán además con descuentos y condiciones especiales de feria, dirigidos a quienes estén valorando cerrar una compra durante el evento. La organización aspira a consolidar esta cita como el gran encuentro anual del vehículo de ocasión en Galicia.

Las entradas cuestan 3 euros y están disponibles en la web de Eventos Motor y en taquilla, mientras que los niños de hasta 12 años podrán acceder gratis. También estará permitido el acceso con mascotas.