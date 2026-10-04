Venden una casa rural de 400 m2 con 5 habitaciones, jardín de 15.000 m2 y lista para entrar a vivir

La comarca de Vigo tiene una nueva oportunidad inmobiliaria perfecta para quienes precisen una vivienda con amplias estancias, zona ajardinada y todo tipo de comodidades en un entorno natural próximo a la ciudad.

En concreto, la propiedad se ubica en el municipio de Gondomar (Pontevedra) y se compone de tres edificaciones, una extensa finca de 15.000 metros cuadrados (m2) y un invernadero para el cultivo de verduras y hortalizas.

Una propiedad del siglo XVIII completamente restaurada

Exterior de la vivienda en venta Idealista/Inmobiliaria MPGAL

La vivienda principal, construida en el siglo XVIII y completamente restaurada, cuenta con 400 m2 distribuidos en diferentes estancias, entre las que destaca un elegante vestidor y una amplia cocina contemporánea de 40 m2 "que se convierte en el verdadero corazón del hogar".

Cocina totalmente reformada Idealista/Inmobiliaria MPGAL

La inmobiliaria MPGAL, encargada de la venta de la propiedad, señala que el inmueble también dispone de un acogedor salón con chimenea, desde el que se accede a una estancia independiente con salida al exterior; un gran salón-comedor con acceso a una biblioteca y tres habitaciones y dos baños en la planta principal.

Por otro lado, en la planta superior, localizamos una zona de trabajo con balcón al jardín, un dormitorio adicional y un cuarto de baño.

En el exterior, "la propiedad cuenta con un cuarto técnico para el depósito de gasoil, una zona de lavandería, leñera y sistemas de abastecimiento de agua compartidos con depósitos individuales, además de pozos negros de autogestión".

Aquí también encontramos una casa de invitados y una construcción independiente con asador y tres bodegas, todo ello en una finca de 15.000 m2 que también cuenta con espacio para el cultivo de verduras y hortalizas.

Asimismo, el terreno dispone de riego automático "y una gran variedad de árboles frutales como naranjos, limoneros, kiwis, aguacates, pistachos y nueces de macadamia, así como especies autóctonas como castaños, nogales y arces".

La zona ajardinada se completa con estanques, riachuelos, pequeñas cascadas naturales "y espacios de paseo que convierten esta propiedad en un auténtico refugio natural".

A la venta por 830.000 euros

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El precio de venta de la propiedad es de 830.000 euros. Por privacidad, el anunciante no ha indicado la ubicación exacta del inmueble. No obstante, sí que sabemos que se encuentra en Gondomar, en la comarca de Vigo.