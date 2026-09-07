Venden una casa rural de 120 m2 con finca de 3.000 m2, árboles frutales y piscina a un paso de la ciudad

Comprar una vivienda en propiedad hoy en día supone una gran dificultad para muchas personas. Sin embargo, todavía existen algunas gangas que pasan desapercibidas para la mayoría y que pueden convertirse en una verdadera oportunidad para quienes sueñan con tener un inmueble propio.

Si eres de esas personas a las que no les gusta vivir en plena ciudad, pero tampoco quiere alejarse demasiado de los servicios básicos, seguro que te llamará la atención esta casa rural de piedra en venta en Pontevedra. La vivienda se encuentra en un entorno tranquilo a unos 27 kilómetros de Santiago de Compostela y a tan solo 20 de Lalín (Pontevedra).

Casa de piedra con gran terreno y piscina

Casa de piedra a la venta a 15 minutos por autopista de Santiago de Compostela Aldeas Abandonadas

Comprar una vivienda en el rural gallego sin renunciar a la comodidad de tener cerca la ciudad puede parecer complicado, pero no imposible. En la web de Aldeas Abandonadas se presentan varias posibilidades, como es el caso de esta casa de piedra situada en la provincia de Pontevedra, muy cerca de Lalín y de la ciudad de Santiago de Compostela, que tiene el precio de 330.000 euros.

La propiedad destaca por sus dimensiones y por todas las instalaciones con las que cuenta. La vivienda principal cuenta con unos 120 metros cuadrados y se distribuye en dos plantas. En la baja dispone de cocina, aseo, salón-comedor, recibidor y una estancia que antiguamente funcionaba como bodega. Además, tiene un porche exterior con zona de barbacoa cubierta, ideal para hacer buenas churrascadas en compañía de familia o amigos.

La primera planta tiene un total de cinco habitaciones dobles y una individual. Cuatro de ellas disponen de baño propio, mientras que las otras dos estancias comparten un cuarto de baño.

Uno de sus grandes atractivos es la finca con una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados. Dispone de zonas ajardinas con árboles ornamentales y frutales. También cuenta con piscina, un hórreo tradicional gallego y un aparcamiento con capacidad para seis vehículos.

Hórreo gallego dentro de la finca de 3.000 m2 Aldeas Abandonadas

Por si fuera poco, a la vivienda se le suma un apartamento independiente de 45 metros cuadrados, equipado con dormitorio, baño y cocina americana.

Según el anuncio de Aldeas Abandonas, el acceso por autopista permite llegar a Santiago de Compostela en unos 15 minutos, mientras que Lalín se encuentra a 20 kilómetros. Por todo ello, esta casa de piedra es ideal para aquellas personas que quieren huir de la ciudad, pero sin renunciar a los servicios que esta ofrece.