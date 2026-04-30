Así será la urbanización más exclusiva de Vigo: 4 chalets adosados en Teis que superan el medio millón de euros

El mercado inmobiliario en Vigo vive un momento de gran tensión, con precios elevados tanto en compra como en alquiler y una oferta insuficiente frente a la creciente demanda. Esta situación ha impulsado el desarrollo de nuevas promociones residenciales para intentar dar respuesta a esta realidad.

En este contexto nace una exclusiva promoción de obra nueva en la ladera del monte de A Guía: una urbanización de 4 chalets adosados que destacan por su diseño y calidad, por su excelente ubicación con todos los servicios urbanos necesarios. Todas las viviendas superan el medio millón de euros.

A la venta desde 615.000 euros

Urbanización de 4 chalets adosados en Teis (Vigo) Idealista

La promoción de obra nueva Mirador de A Guía, desarrollada por Totcasa en el barrio de Teis, en Vigo, es la oportunidad perfecta para quienes buscan una vivienda exclusiva en un entorno privilegiado.

Situada en la ladera del monte de A Guía, esta urbanización combina a la perfección la tranquilidad en un entorno natural con la cercanía a todos los servicios urbanos, además de ofrecer espectaculares vistas a la ría y a la ciudad.

El proyecto está compuesto por cuatro chalets adosados, lo que garantiza privacidad y buen ambiente residencial. Cada vivienda ha sido diseñada con un enfoque moderno, priorizando la amplitud de los espacios, la entrada de luz natural y el confort en el día a día.

Interior del dormitorio Idealista

Con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, las casas se distribuyen en cuatro dormitorios, dos baños completos y un aseo, adaptándose perfectamente a las necesidades de cualquier familia.

Uno de los grandes atractivos de esta promoción es su carácter exclusivo, con jardín y piscina privada, lo que permite disfrutar en compañía de familias o amigos sin necesidad de salir de casa. Además, cuenta con garaje propio y una cuidada calidad que se refleja en cada detalle del diseño.

Obra nueva en Teis (Vigo) Idealista

Las obras ya han comenzado, lo que consolida este proyecto como una realidad en marcha. De hecho, uno de los chalets ya ha sido adquirido, reflejando el interés que está despertando esta urbanización privada. El precio parte de los 615.000 euros.

Uno de los chalets ya se ha vendido