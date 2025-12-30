Este es el municipio más barato de Galicia para comprarse una vivienda: Allí se cultiva vino

Un municipio gallego se encuentra entre los 20 más baratos de toda España para comprarse una vivienda. Más concretamente, en la cuarta posición del conjunto del Estado -y primera de Galicia- con un precio por metro cuadrado de 478 euros.

Se trata de un municipio ourensano que ronda los 1.500 habitantes y que se ubica en el corazón de la Comarca do Ribeiro, famosa y proclive al cultivo de viñedos. En Leiro es posible adquirir una vivienda con buenas condiciones monetarias, tal y como ha concluido el portal inmobiliario Idealista en uno de sus últimos estudios.

Pero el estudio también incluye, entre los 20, otro municipio gallego: Se trata de Arbo, en la provincia de Pontevedra, y que ocupa el puesto número 12. Allí el precio por metro cuadrado supera la barrera de los 500 euros, pero es uno de los más asequibles de toda España, pues ronda los 510 euros.

De todo el país, el lugar más económico para hacerse con un bien inmobiliario es Almadén, en Castilla La Mancha: Se trata del único lugar en el que el precio por metro cuadrado baja de los 400 euros, es decir, 335 euros.