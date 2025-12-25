Un propietario de 1 piso turístico en Vigo: "En Navidad es más caro. El fin de semana cuesta 175-180 euros la noche"

Como en verano, la demanda de alquileres vacacionales en Vigo aumenta en Navidad. Cada año, muchos acuden a la ciudad olívica atraídos por la fama de sus luces y su decorado. No sorprende, por tanto, que el número de pisos turísticos se haya duplicado desde 2020,llegando a 1493, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de noviembre de 2024.

Si atendemos a los datos del INE, el 1,03% del mercado de la vivienda en Vigo se dedica al uso vacacional. La mayor parte de ellos se concentran en los mismos barrios. Desde Treintayseis nos hemos puesto en contacto con un propietario de 1 piso turístico en pleno centro de Vigo, en la zona de García Borbén, que quiere conservar su anonimato.

1 piso turístico en el centro de Vigo

Este propietario (48 años) de un apartamento turístico en el centro de Vigo, describe su vivienda como un piso de "2 habitaciones en el que caben hasta 6 personas con un sofá cama", aunque aclara que "lo habitual está entre 2 y 4 personas".

El público que suele recibir es variado: familias, trabajadores que pasan unos días en la ciudad y turistas tanto de verano como de invierno, lo que le permite contar con una ocupación bastante estable a lo largo del año.

En cuanto a la demanda navideña, asegura que "está casi todo ocupado" y que este comportamiento no ha cambiado respecto a años anteriores: "Desde que lo tengo, por las Navidades está completo". Concretamente, cuenta con este piso turístico desde hace poco más de 3 años.

Las reservas suelen ser cortas, ya que tiene un mínimo de 2 noches: "Yo siempre tengo un mínimo de 2 días. Suelen ser reservas cortas, pero a lo mejor en Navidad puede haber reservas de 5 días", señala el propietario.

Respecto a los precios, explica que intenta mantenerlos a un nivel razonable porque también se pone "desde el lado del turista". Por eso, detalla que "los fines de semana suele estar entre 175 - 180 euros la noche", mientras que "por la semana está entre 100 - 120 euros".

"Ahora es más caro que el resto del año", pero insiste en que no quiere llegar a cifras excesivas como observa en otros establecimientos. La rentabilidad, sin embargo, afirma que, en su caso, no es tan alta como puede creerse: "Si cuentas todo el trabajo que te da tampoco está tan alejado de un alquiler convencional", apunta.

Entre esos gastos menciona la limpieza: "Lo contrato, es una empresa de limpieza que se dedica a ello" y, especialmente, la subida de la tasa de basura: "En Vigo se aumentó a los pisos turísticos como un 200%... pagué cerca de 300 euros". Esta medida la considera injustificada, ya que "el 95% de los días la gente come y cena fuera" y apenas generan residuos.

A todo ello se suma la responsabilidad diaria: "Es como un segundo trabajo", comenta, porque cualquier incidencia supone una preocupación para él. No obstante, valora la flexibilidad que obtiene al poder usar el piso con su familia cuando lo necesita.

"Los pisos turísticos están demonizados"

La otra gran preocupación del propietario es la posible implantación generalizada de una tasa turística en Vigo. Aunque reconoce que podría perjudicarlos, su principal inquietud es su impacto en los viajeros: "Me preocupa como turista el tener que pagar una tasa, ya sea 2 o 3 euros por persona, que al final encarece".

Considera que este tipo de medidas "acaban con el turismo de la clase media", especialmente cuando se trata de familias: "Una familia de cuatro personas están en torno a los 10 euros por día".

Además, lamenta que "los pisos turísticos están demonizados", pese a que su impacto real en el mercado del alquiler es, según él, mínimo. "Quitarlos va a repercutir, por un lado, en la economía local de la ciudad y, por otro lado, a las personas que van a tener menos opciones para poder viajar".

La consecuencia sería una mayor dependencia de la oferta hotelera: "Menos capacidad, más demanda, pues se incrementan los precios y al final ¿quiénes somos los perjudicados?, pues la clase media - baja", expone.

En su opinión, los pisos turísticos "favorecen el turismo y apoyan la economía local", sentencia este propietario.