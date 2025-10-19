Un exclusivo chalet de 1,5 millones de euros busca dueño cerca de Vigo: al lado del mar y en un entorno ideal

Nigrán (Pontevedra) es uno de los municipios gallegos con más prestigio. Ocupa la posición 3 de Galicia en el nivel de renta medio, según datos de la Agencia Tributaria respecto al ejercicio de 2023. Algunas de sus viviendas en venta tienen precios elevados, como esta casa en Praia América, que se vende en Idealista.

Se trata de una casa o chalet independiente situado "en la céntrica Playa América", con vistas directas al mar en una finca "donde la exclusividad y comodidad se encuentran en perfecta armonía". Su precio es de 1.500.000 euros.

360 metros cuadrados construidos

Exterior del chalet Idealista

Ubicada en una de las zonas más privilegiadas de las Rías Baixas, este espectacular chalet en Playa América (Nigrán) destaca por su diseño único, privacidad y excepcionales comodidades, sin dejar el más mínimo detalle.

Cierto es que no está al alcance de cualquiera, pues cuesta millón y medio de euros, pero para aquellos que tengan la posibilidad de hacerse con ella, es una inversión estupenda.

La parcela de 900 m2 alberga una vivienda principal de 360 m2 construidos (323 m2 útiles), repartidos en dos plantas que funcionan como viviendas independientes gracias a sus jardines escalonados, lo que convierte cada nivel en una casa de una sola planta con jardín propio.

Estancia interior de la casa Idealista

En total, la propiedad cuenta con 5 dormitorios y 4 baños. La suite principal cuenta con jardín privado, salón independiente y máxima privacidad respecto al resto de la casa.

Por si fuera poco, antes de acceder a la vivienda principal, se incluye un apartamento auxiliar de 100 m2, ideal para invitados o familiares. Dispone de 2 dormitorios, cocina, comedor, salón y cuarto de baño.

Algo que llama mucho la atención es su piscina de 5x10, perfecta para darse un buen chapuzón en los días de mayor calor, que en Nigrán no son pocos. Las vistas directas al mar de la casa también son otro de sus principales atractivos.

Entre las muchas prestaciones que ofrece, destacan: zona de asador y cenador, terraza cubierta, chimenea, desván en el bajo cubierta, un pozo, solárium y cocina totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama.

Estancias de la casa Idealista

La vivienda dispone de un garaje cubierto con capacidad para 6 vehículos. Desde Idealista dicen que "En ocasiones especiales, esta propiedad tiene el potencial de acomodar hasta 16 automóviles".

Así, construida en 2009 y en excelente estado de conservación, esta propiedad se orienta al sur y oeste, garantizando una gran luminosidad durante todo el día.

Una casa incomparable por su ubicación privilegiada, su versatilidad y todo lo que incluye en su interior. Perfecta para aquellos que quieren vivir al lado del mar y disfrutar de su privacidad y comodidad.