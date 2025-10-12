Adjudicados dos proyectos para construir 1.800 viviendas en Vigo y Vilagarcía
La Xunta de Galicia ha declarado los planes de interés autonómico y destinará gran parte de lo construido a vivienda protegida
Más noticias: Alquilar un piso en Vigo, más caro que hace un año: 10,7 euros por metro cuadrado en septiembre
La Xunta de Galicia ha adjudicado el proyecto de expropiación y parcelamiento para construir vivienda, la mayoría protegida, en unas 20 hectáreas en Vigo y Vilagarcía.
El proyecto, declarado de interés autonómico, permitirá construir unas 1.800 viviendas.
En el caso de Vigo, se construirá en el ámbito del SUB 403, entre las calles Cantabria, Ramón Nieto y Santa Cristina, en un total de 13,9 hectáreas. La previsión es construir 1.400 viviendas. El contrato ha sido adjudicado a Proyfe S.L. por 261.360 euros.
En Vilagarcía, se construirán 350 viviendas entre la avenida de las Carolinas y las calles Coca y Arealonga. El contrato se ha adjudicado a Antea Iberolatam S.L. por 195.829 euros.
El contrato forma parte de la Estratexia Galega de Solo Residencial con el objetivo de construir 25.000 viviendas en Galicia, 20.000 de ellas protegidas.
Paralelamente, están en marcha la redacción de los proyectos para construir en Pontevedra, en San Amaro; en Vigo, en el Ofimático; en Santiago, en Mallou; en Lugo, en el Sagrado Corazón; en Ourense, en Escorial-Vinteún; en Arteixo, en Baiuca-Penoqueira y en A Coruña, en Monte Mero. Con estos planes se crearán 15.000 viviendas.