Zona Franca de Vigo abre la novena edición de la aceleradora de internacionalización VíaExterior

Presentación de la novena edición de la aceleradora de internacionalización VíaExterior. Zona Franca de Vigo

La Zona Franca de Vigo ha abierto la inscripción para la novena edición de VíaExterior, su aceleradora de internacionalización empresarial, dirigida a compañías gallegas interesadas en acceder a nuevos mercados o reforzar su presencia exterior.

Las empresas podrán presentar sus candidaturas hasta el 30 de septiembre a través de la web oficial del programa y, entre todas las solicitudes, serán seleccionadas 20.

El programa fue presentado este jueves en el Círculo de Empresarios de Galicia por el delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, y la presidenta de la entidad, María Borrás.

Las empresas participantes contarán de forma gratuita con profesionales especializados en fiscalidad internacional, negociación intercultural, marketing digital o comunicación, además de apoyo para identificar mercados prioritarios, definir canales de entrada, acceder a financiación y diseñar una estrategia de expansión internacional.

"Internacionalizar una empresa no consiste simplemente en exportar", señaló Regades, que defendió la necesidad de acompañar a las pymes en decisiones como la elección de mercados, la adaptación de productos o la búsqueda de socios comerciales.

El delegado destacó además los resultados de VíaExterior y aseguró que hasta el 90% de las empresas participantes han logrado los objetivos planteados.

Por su parte, Borrás subrayó que el programa permite a las compañías "tomar decisiones con más información" y contar con "una hoja de ruta clara" para afrontar su crecimiento exterior.

La novena edición de VíaExterior se prolongará hasta junio de 2027 y combinará mentorías individualizadas, talleres, sesiones presenciales y online, vigilancia competitiva, coaching, networking y un foro final de presentación de los proyectos.

Desde su creación, la aceleradora ha acompañado a más de 160 empresas gallegas en sus ocho ediciones anteriores, con estrategias dirigidas principalmente a mercados como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, México, Canadá o Marruecos.