La viguesa Marosa es adquirida por la multinacional Wolters Kluwer

La viguesa Marosa, especializada en la gestión de facturación electrónica, impuestos indirectos y gestión de datos fiscales, inicia una nueva etapa de la mano de Wolters Kluwer, líder mundial en información profesional, soluciones de software y servicios. Desde la compañía califican esta adquisición -por parte de la multinacional- como el hito "más importante de su historia".

El propio Pedro Pestana, fundador de Marosa, firma una comunicación en la que explica cómo ha transcurrido todo el proceso. Lo hace trasladándose a los inicios de la compañía que él mismo creó en sus últimos años en Reino Unido: "Pasamos de archivos manuales de Excel, a procesos, a software, hasta llegar a una oferta global de tecnología fiscal de cumplimiento del IVA y facturación electrónica", explica. "Antes de darme cuenta, el equipo ya llevaba el trabajo diario de forma autónoma", añade.

Según Pestana, Marosa comparte visión y valores con Wolters Kluwer y, con este nuevo paso, "Marosa pasará a formar parte de la división de Corporate Performance & ESG, cuyo portfolio de soluciones complementa muy bien el nuestro y abre claras oportunidades de crecimiento para ambas partes". Lo anterior busca llegar al desarrollo de una plataforma global de referencia para la gestión de impuestos indirectos.

"Nuestro equipo en Vigo y en toda Europa pasa ahora a formar parte de una organización global mucho mayor, con todos los recursos, oportunidades profesionales y conocimiento compartido que ello conlleva, sin dejar de hacer lo que mejor sabemos hacer: vivir y respirar el IVA europeo por y para nuestros clientes", explica.

"Continuidad y mucho más"

Con todo, esta adquisición por parte de Wolters Kluwer no supondrá, en la práctica, un cambio drástico para la compañía viguesa, que habla de "continuidad y mucho más". El equipo de trabajo se mantendrá, VATify "seguirá funcionando, evolucionando y mejorando" y el Centro Global de Excelencia seguirá en Vigo.

"Con el tiempo, os beneficiaréis de la fuerza combinada de Marosa y Wolters Kluwer: mayor cobertura geográfica, integraciones más profundas y un porfolio más amplio de soluciones fiscales. Nada cambia en vuestra experiencia diaria con Marosa", adelanta Pestana.