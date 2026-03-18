Esterea busca un proyecto vinculado a Vigo para lanzarlo al entorno digital

Con motivo de su 15 aniversario, la agencia viguesa Esterea abre una convocatoria en Vigo para buscar ideas, proyectos e iniciativas vinculadas a la ciudad que, por el momento, se encuentren en fase inicial y no cuenten, todavía, con presencia digital.

Dicha convocatoria está abierta a cualquier persona o equipo que tenga base en Vigo o mantenga una vinculación directa con la ciudad, siempre que el proyecto presentado no disponga todavía de página web. El plazo para enviar candidaturas permanecerá abierto hasta el 23 de marzo, a las 23:59 horas. Deberá hacerse a través del formulario habilitado por Esterea.

Un jurado profesional seleccionará tres propuestas con potencial de crecimiento. Con todo, el proyecto ganador definitivo se anunciará el próximo 26 de marzo, a partir de las 18.00 horas, en el MARCO – Museo de Arte Contemporáneo de Vigo. Será en el marco de una jornada sobre comunicación digital e innovación, organizada por Esterea, y que reunirá en la ciudad a profesionales y referentes del ámbito de la marca, la tecnología y el emprendimiento digital.

El premio incluirá el diseño y desarrollo de una web o ecommerce a medida, el registro de dominio y alojamiento durante el primer año y una estrategia de marketing digital con seguimiento durante doce meses, que combinará definición estratégica, puesta en marcha y tutorías mensuales de acompañamiento.

Temas que marcan la evolución de las empresas

El programa de la jornada sobre comunicación digital e innovación incluirá tres conversaciones centradas en algunos de los grandes temas que hoy marcan la evolución de las empresas.

Bajo el título "Marcas con alma: crear valor más allá del clic", participarán en el encuentro Jorge Pallarés, exCMO de Pizza Móvil y Martín Códax, y Betty Lepina, interim manager CDO de Coosy. Protagonizarán una charla sobre branding, performance y construcción de valor en entornos digitales.

Por otro lado, el bloque "El poder transformador de la tecnología y la innovación" reunirá a José Iglesias, cofundador de Hawkings Education, y a Luis Álvarez Sestelo, CEO y cofundador de Optare Solutions, para reflexionar sobre innovación, inteligencia artificial y transformación tecnológica.

Por último, el encuentro que llevará el nombre de "Emprender en digital: el camino propio" contará con Amil López, de Dieta Coherente y Farmaciavieitez.com, y Vanesa Rivas, de Festigaleiros.com, que compartirán su experiencia a la hora de construir proyectos digitales desde Galicia con identidad propia. También estará presente Roberto Rodríguez, CEO de Dathum, empresa líder en IA y recursos humanos.

José Alcañiz, fundador y CEO de Esterea, explicó que "después de 15 años creciendo en Vigo, queríamos celebrar este aniversario generando una oportunidad real para alguien que todavía está empezando. Impulsa Vigo nace de esa idea: poner nuestro conocimiento, nuestras herramientas y nuestra experiencia al servicio de un proyecto que necesite ese empujón para hacerse visible".