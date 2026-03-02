Pescadores y empresarios se sumarán al "Global Sustainable Seafood Galicia Forum", en Vigo
La cita se celebrará el próximo 28 de abril y convertirá a Galicia en el "escaparate internacional de calidad y excelencia de los productos del mar"
La ciudad olívica acogerá el próximo 28 de abril la cuarta entrega del evento "Global Sustainable Seafood Galicia Forum", dirigido a agentes del sector marítimo: desde pescadores a empresarios. La cita convertirá a Galicia en "escaparate internacional de calidad y excelencia de los productos del mar".
Así lo anunció este lunes la Xunta de Galicia, que matizó que la iniciativa será cofinanciada con 75.625 euros por parte del propio gobierno de la comunidad y del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa).
Conforme al comunicado de la administración pública recogido por Europa Press, la Xunta ha firmado este lunes el convenio de colaboración con la Fundación Nueva Pescanova que permitirá el desarrollo del evento.
En este contexto, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha reivindicado la "oportunidad" que les otorga el acontecimiento en la búsqueda de propuestas que "garanticen la sostenibilidad del marisco gallego en su vertiente social, ambiental y económica".
Asimismo, ha enmarcado al evento, al que asistieron más de 300 profesionales de 30 países en su tercera edición, en el "compromiso" de la Xunta con un "modelo pesquero basado en la sostenibilidad ambiental, en la rentabilidad económica y en la cohesión social de las zonas costeras".