Pescadores y empresarios se sumarán al "Global Sustainable Seafood Galicia Forum", en Vigo

Conforme al comunicado de la administración pública recogido por Europa Press, la Xunta ha firmado este lunes el convenio de colaboración con la Fundación Nueva Pescanova que permitirá el desarrollo del evento.

En este contexto, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha reivindicado la "oportunidad" que les otorga el acontecimiento en la búsqueda de propuestas que "garanticen la sostenibilidad del marisco gallego en su vertiente social, ambiental y económica".

Asimismo, ha enmarcado al evento, al que asistieron más de 300 profesionales de 30 países en su tercera edición, en el "compromiso" de la Xunta con un "modelo pesquero basado en la sostenibilidad ambiental, en la rentabilidad económica y en la cohesión social de las zonas costeras".