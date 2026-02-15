La planta viguesa de Stellantis se conectará a la muy alta tensión

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica, acaba de adjudicar a Stellantis la conexión a la muy alta tensión, un recurso clave para la electrificación y la apertura a nuevos proyectos industriales.

Así, el proyecto "Nuevo Vigo" cumplió con los criterios que más se tenían en cuenta para conseguir lo anterior, como la reducción de emisiones de dióxido de carbono, las fechas previstas para iniciar este consumo, y la inversión más potente de todos los proyectos presentados con 72 millones de euros. La factoría ha conseguido la adjudicación del contrato con 182 Megawatios.

Con la muy alta tensión, Stellantis garantiza sus planes de futuro en Vigo para la fábrica de Balaídos, la más productiva y referente del Grupo, y también supondrá el freno a los microcortes en el suministro eléctrico, lo que vendrá a incrementar la competitividad.

El enganche a la muy alta tensión permitirá dar respuesta a la alta demanda prevista con la llegada de la Plataforma STLA Small, así como acelerar la puesta en marcha de fuertes inversiones para nuevos proyectos industriales.

El delegado del Estado, David Regades, celebró la decisión del Gobierno de España "que nos da la seguridad de futuro que necesitábamos para afrontar los nuevos proyectos de electrificación de Stellantis" y reconoció que "era una noticia por la que habíamos trabajado mucho desde Zona Franca, con el alcalde desde el Concello y con la propia dirección de la empresa, que nos va a permitir el impulso que necesitábamos garantizando el futuro de la industria de la automoción de Vigo y el de uno de sus principales motores económicos".

Regades confirmó que la Zona Franca de Vigo, propietaria del Parque Empresarial de Balaídos, ya ha comenzado con los trabajos para el Centro de Transformación Eléctrica que dispondrá Stellantis. Será una subestación mixta, que ocupará aproximadamente 3.800 metros cuadrados, y que servirá para adecuar la muy alta tensión a la fábrica. El proyecto supondrá una inversión total de casi 20 millones de euros.