La italiana Prysmian compra la viguesa ACSM por 169 millones de euros

ACSM, experta en soluciones para la instalación de cables submarinos desde hace más de 20 años, ha sido adquirida por la sociedad italiana Prysmian, que ha abonado 169 millones de euros para completar la operación.

La actividad de ACSM incluye también, tal y como precisa Europa Press, la inspección submarina, la planificación de rutas y la preparación del lecho marino.

Con el cierre del acuerdo empresarial, la firma gallega pasará a estar plenamente integrada en el perímetro de Prysmian para efectos de información financiera a partir de febrero de 2026.