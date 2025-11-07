Los despidos en la biofábrica de Ence (Pontevedra) afectarán a 39 personas

La biofábrica de Ence ha anunciado el inicio del proceso de despidos en el ente, motivado por la acumulación de cuatro trimestres con pérdidas. Lo anterior formará parte del denominado Plan de Eficiencia y Competitividad que se implementará en el periodo 2025-2027.

Para amortizar un total de 39 puestos, la empresa implementará soluciones de Inteligencia Artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, racionalizará sus procesos operativos.

Más concretamente, esta "reordenación" del cuadro de personal tendrá que hacerse con una reducción del 6,5% del equipo. Las salidas se acometerán entre 2026 y 2027.

Con todo, dentro del proceso de negociación que la compañía ha planteado al Comité de Empresa se analizaría la posibilidad de llevar a cabo prejubilaciones y bajas incentivadas. Del mismo modo, no se descarta ofrecer recolocaciones en otras plantas en las que está invirtiendo el Grupo Ence.

Así, Ence reitera su voluntad de diálogo para alcanzar "una solución consensuada con la representación legal de los trabajadores". Ha ofrecido no iniciar el periodo de consultas del procedimiento de despido colectivo y abrir, durante 30 días, un proceso de negociación previo e informal con el comité de la biofábrica de Pontevedra.

Pontevedra Avanza

De forma paralela a la realización de este Plan de Eficiencia y Competitividad continúa el proyecto Pontevedra Avanza, con una inversión presupuestada de 120 millones de euros. Este plan buscará producir y suministrar, desde Pontevedra, "productos celulósicos especiales de la más alta calidad, que aportarán mayor margen y serán capaces de sustituir a la fibra larga y a los plásticos en multitud de aplicaciones".

Esta iniciativa permitirá "aumentar la eficiencia y competitividad de la biofábrica", garantizando que se mantenga a la vanguardia, generando empleo y riqueza sostenibles en el entorno.