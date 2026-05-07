Arranca The Way Startup Summit: Vigo ya es punto de encuentro de emprendimiento en el Noroeste Peninsular

Con magia. Así ha arrancado la tercera edición de The Way Startup Summit en el Palacio de La Oliva, su espacio de referencia, este jueves. Allí se darán cita, durante hoy y mañana, un total de 50 startups o empresas emergentes relacionadas con las nuevas tecnologías y la IA y alrededor de 200 inversores.

Se espera que pasen por este enclave vigués más de 1.500 asistentes y así se confirmaba esta mañana con colas al inicio de los eventos que se desarrollarán en tres espacios diferenciados: Innovación, Inversión y Emprendimiento.

Antes del inicio de los ponentes -el primero fue el santiagués Gonzalo Camiña, fundador de Be Way- se celebró el acto inaugural, que contó con la presencia de José González, conselleiro de Emprego; David Regades, Delegado de Zona Franca; Carolina Rodríguez, consejera delegada de ENISA; Alberto Gago, Director general de AESIA; Eduardo Aldao, Director de Innovación de ABANCA; y Lalo García, impulsor de The Way.

Precisamente, Regades puso el sello vigués a este momento inaugural recordando que Zona Franca es ya de por sí un referente en el sector con más de 700 empresas asentadas. Animó, además, a los presentes, a sumarse a alguno de los siete parques empresariales de la zona para desarrollar sus ideas de negocio del futuro. "The Way es un modelo de éxito y punto de encuentro del emprendimiento en el Noroeste Peninsular", aseveró.

José González, a nivel gallego, puso el acento en las posibilidades del territorio gallego más allá de las ciudades y núcleos urbanos. "Debemos reforzar un emprendimiento que apueste por los recursos endógenos de Galicia y por el propio territorio", aconsejó antes de recordar que la Xunta de Galicia trabaja en este sentido y actualmente sobre dos líneas: Una red de emprendimiento a la que pertenecen actualmente unas 120 empresas del sector público y privado, y los polos de emprendimiento, integrados por una quincena.

The Way Startup Summit 2026, en Vigo.

Carolina Rodríguez, por su parte, dio uno de los datos de la jornada: Y es que Galicia es la sexta comunidad de destino en inversión en España; mientras que Alberto Gago presentó a la coruñesa AESIA como una herramienta de asesoramiento al emprendimiento.

Por su parte, Lalo García cerró las intervenciones aseverando que, a lo largo de estos últimos 15 años y, más especialmente, durante los tres de vida que tiene The Way, se ha puesto especial énfasis en diseñar programas que generen valor a las startups.

Gonzalo Camiña y Be Way

El santiagués Gonzalo Camiña fue el encargado de inaugurar la sección de ponencias compartiendo con los presentes, por medio de una entrevista, su experiencia con Be Way, la consultora en ciencias comportamentales que trabaja para ser referencia mundial y aportar soluciones a las empresas en este sentido. Una charla más que interesante durante la que Camiña habló sobre la importancia de invertir en este valor para anticiparse a los problemas de los negocios pasando de intuiciones a evidencias.

Entrevista a Gonzalo Camiña. P.P.F.

Programación

Según datos facilitados a los medios por la organización de The Way, la internacionalización y los sectores estratégicos marcarán la agenda de estos días. Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación de contenidos específicos sobre el sector de la seguridad y la defensa, un ámbito considerado estratégico para la soberanía tecnológica europea.

Por otro lado, el programa dará cabida a un amplio abanico de sectores clave para la economía gallega como la movilidad, la automoción, el naval, la salud, el deporte, el agro y las infraestructuras.

La internacionalización del evento se reforzará también con la presencia de Uruguay como país invitado, ampliando las oportunidades de networking. A ello se sumará una destacada participación portuguesa, gracias a las conexiones con ecosistemas como Startup Braga y Porto Digital Hub.

Inauguración The Way Startup Summit. P.P.F.

Durante las dos jornadas principales, el evento articulará su programación en torno a tres grandes áreas -emprendimiento, innovación e inversión-, con especial protagonismo este año al acceso a financiación y el crecimiento empresarial. De hecho, está prevista la presentación de tres nuevos fondos gallegos especializados en startups, consolidando a Galicia como un polo emergente para la captación de capital y el impulso de proyectos innovadores.

Uno de los hitos más destacados es también la participación de Endeavor, que protagoniza un side event exclusivo dirigido a fundadores de ¡ scaleups.

En paralelo, el área de emprendimiento ofrecerá casos de éxito, workshops y sesiones prácticas orientadas a impulsar proyectos en fases iniciales de consolidación, con un papel destacado de la IA desde una perspectiva aplicada.

Por último, el bloque de innovación analizará las tendencias que marcarán sectores clave como la salud, la movilidad, el textil, la alimentación. Además, en el marco del congreso se hará entrega del Premio al Emprendedor del Año otorgado por Semente Capital en colaboración con Treintayseis, y los premios a la startup seed y a la scale up 2026.

The Way Startup Summit cuenta, una vez más, con el apoyo de la Zona Franca de Vigo, la Xunta de Galicia, Enisa y ABANCA (que dan nombre a las distintas salas del evento). También con la colaboración de Hijos de Rivera, Acciona, Stellantis, Howden, Wayra, TrenLab (Renfe), Gradiant, Netaccede, Escuela de Organización Industrial (EOI), Talenom, EDM Legal y Ega Consultores.