Vigo, cumbre del emprendimiento con The Way Startup Summit: "El camino al futuro"

La sala de usos múltiples del edificio de la Zona Franca de Vigo acogió este lunes la presentación de una nueva edición, y ya son tres, de la iniciativa The Way Startup Summit, la cumbre viguesa de emprendedores del sector público y privado que, además de presentar sus experiencias en el mundo de la empresa, generarán espacios networking para el diseño de la economía del futuro. Reunirá a más de 50 startups, 200 inversores nacionales e internacionales y más de 1.500 asistentes.

Este evento tendrá lugar, al igual que ocurrió durante la pasada edición, en el Palacio de La Oliva de Vigo, en donde habrá varios espacios y se generará un importante dinamismo. La cita será los días 6, 7 y 8 de mayo y, a estas alturas y según la organización -representada en el acto de presentación por Lalo García-, los acreditados suponen un 25% más que durante el mismo periodo previo a la segunda entrega de este evento empresarial.

Así, durante la próxima semana la ciudad olívica será punto de encuentro de referentes en el mundo del emprendimiento, aunque, tal y como se puso de manifiesto en la presentación, también se dará relevancia, como parte del aprendizaje, a la experiencia en el fracaso de una iniciativa empresarial, algo que también es fundamental abordar como parte del procedimiento.

Emprendimiento para generar el PIB de los próximos años

Así, en el The Way Startup Summit habrá hueco para el sector servicios, para el ocio, para la cultura y para la defensa. "En Zona Franca queremos apostar por el emprendimiento", incidió David Regades, delegado del Estado en la Zona Franca.

Lalo García precisó que este evento, que contará con Portugal y Uruguay como países invitados, reforzará el plan estratégico que tiene como objetivo poner en valor el emprendimiento como generador del Producto Interior Bruto de los próximos años.

Por su parte, Ana Ortiz, delegada de la Xunta en Vigo, recordó que, a pesar de que el The Way Startup Summit cuenta con tres años de trayectoria, el equipo que está detrás comenzó hace 15 a coordinar eventos en este sentido. "Hablar de The Way es hablar de transformar proyectos en iniciativas reales. Nosotros, desde la Xunta, queremos hacer de Galicia un lugar en el que emprender sea posible", precisó Ortiz.

Por su parte, Abel Caballero, calificó la iniciativa como "un proyecto de éxito": "El pasado es el aprendizaje, la modernidad es el reto", concluyó.

Presentación de la tercera edición de The Way Startup Summit en Vigo. P.P.F.

Programación

Tal y como desgranó la organización, el congreso vigués arrancará de la mano de un Investors Tour exclusivo en el que los inversores podrán conocer de primera mano el tejido empresarial gallego y acercarse a proyectos con alto potencial. En esta edición, el recorrido tendrá lugar en la provincia de Ourense y pondrá el foco en scaleups vinculadas al territorio, reforzando la conexión entre innovación y desarrollo económico local.

En el Palacio de La Oliva de Vigo se desplegará un programa de contenidos simultáneos en tres grandes áreas: emprendimiento, innovación e inversión. En la primera, los asistentes podrán acceder a casos de éxito, workshops y sesiones prácticas con agentes clave del sector, orientadas a impulsar el crecimiento de proyectos en fases iniciales y de consolidación. En este bloque, la inteligencia artificial tendrá un papel protagonista.

En lo tocante al bloque de innovación, este abordará las principales tendencias que marcarán el futuro de sectores estratégicos como la salud, la movilidad, el textil o la alimentación, incorporando como novedad el ámbito de la defensa en línea con los nuevos retos tecnológicos y geopolíticos. Por último, el área de inversión reunirá a más de 200 inversores.

Además, el congreso será el escenario para la presentación de tres nuevos fondos gallegos con enfoque en startups. Endeavor protagonizará uno de los side events más destacados, un encuentro exclusivo para fundadores de scaleups en el que se abordarán los retos del crecimiento junto a mentores y emprendedores de referencia internacional.

Presentación de la tercera edición de The Way Startup Summit en Vigo. Closet Comunicación

Premio "Emprendedor del año"

En este congreso se hará entrega del Premio al Emprendedor del Año otorgado por Semente Capital en colaboración con Treintayseis. También los premios a la startup seed y a la scale up 2026. Un reconocimiento a las iniciativas más destacadas del ecosistema.

Las personas interesadas en asistir a este congreso tienen a su disposición un acceso directo para obtener su acreditación a través de la página web del evento. La asistencia, tanto online como presencial, es totalmente gratuita, pero requiere inscripción previa.