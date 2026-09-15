El Corte Inglés de Vigo se reinventa con más de 50 nuevas marcas y espacios

Tras cinco décadas haciendo comercio en la ciudad de Vigo, El Corte Inglés arranca este martes una transformación integral, que se inició en agosto de 2024, y sitúa al centro como referente del nuevo modelo comercial de la compañía basado en la experiencia integrada, la omnicanalidad y la cercanía con el cliente.

Con 22.000 metros cuadrados distribuidos en nueve plantas completamente modernizadas, el centro integra nuevos espacios experienciales como La Barra Gourmet o el Beauty & Hair Studio, ampliando la propuesta más allá de la compra tradicional y creando un espacio de encuentro, disfrute y descubrimiento.

El proyecto incorpora además más de 50 nuevas marcas en Moda, Complementos y Belleza, muchas de ellas exclusivas en Vigo como Boggie; y en Galicia, como eseoese, IQ, Yuxus, Paris 64 o Lonbali.

Según detallan desde la gerencia del centro, el proyecto se ha concebido desde una visión centrada en el cliente, donde la experiencia adquiere un papel protagonista, con un modelo más ágil y conectado. El nuevo modelo integra de forma fluida el entorno físico y digital, ofreciendo una experiencia omnicanal.

En concreto, el nuevo diseño interior responde a criterios de apertura, luminosidad y funcionalidad, con espacios más amplios y recorridos intuitivos. La reorganización en universos de compra -mujer, hombre, infantil- mejora la orientación y transforma la visita en una experiencia más cómoda y atractiva.

Pese a todo, hay cosas que nunca cambian. Desde el Corte Inglés defienden que uno de los pilares del proyecto sigue siendo el equipo humano. "La atención personalizada, cercana y especializada refuerza la relación de confianza con el cliente y se mantiene como uno de los principales elementos diferenciales de la compañía", aseguran.