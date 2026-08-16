¿Qué supermercados y centros comerciales abren en Vigo este festivo 17 de agosto? La lista completa
La festividad de San Roque, que se celebra el día 16, se trasladará al lunes
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El 17 de agosto es festivo en Vigo, ya que la festividad de San Roque, que se celebra el domingo, se trasladará al lunes. De este modo, los vecinos podrán disfrutar de un puente de tres días para descansar y desconectar.
El festivo del lunes se suma al fin de semana, por lo que conviene adelantar las compras, ya que no todos los comercios abrirán sus puertas durante esta jornada. Solo estarán disponibles formatos express o 24 horas.
¿Qué tiendas abren en Vigo este 17 de agosto?
La fiesta de San Roque es la romería urbana más antigua y grande de Galicia. Este año, la agenda festiva incluye actuaciones musicales, mercados de artesanía, gastronomía y diversos actos litúrgicos en la capilla.
La programación se extenderá hasta el lunes 17 de agosto, una jornada declarada como festivo local en Vigo. Esto implica que muchos establecimientos permanecerán cerrados, aunque habrá excepciones. Estos son los comercios que abrirán sus puertas:
Carrefour Express
- Carrefour Express Bolivia (calle Bolivia, 4): de 07:00 a 01:00 horas
- Carrefour Express Avenida de las Camelias (Avenida de las Camelias, 115): de 09:00 a 22:00 horas
- Carrefour Express Teixugueiras (calle Teixugueiras, 23): de 09:00 a 22:00 horas
- Carrefour Express Avenida da Florida (Avenida da Florida, 4): de 09:00 a 21:00 horas
- Carrefour Express Rúa Urzáiz (Rúa Urzáiz, 132): de 09:00 a 22:00 horas
Spar y Spar Express
- Spar Express (Avenida de Castrelos, 34): de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas
- Spar Express (Rúa de Barcelona, 51): de 08:00 a 00:00 horas
- Spar (Rúa Carral, 8): de 09:30 a 22:00 horas
Claudio Express
- Supermercado Claudio Express (Rúa de Rosalía de Castro, 18): de 09:00 a 21:00 horas
- Claudio Express Portela (Rúa Portela, 10): de 08:00 a 00:00 horas
- Supermercado Claudio Express (plaza de España): no especifica horario
- Supermercado Claudio Express (Avenida da Beiramar, 53): de 07:00 a 23:00 horas
Centros comerciales de Vigo
Las tiendas de los centros comerciales y grandes superficies --Vialia Vigo, Gran Vía de Vigo, Camelias y A Laxe-- permanecerán cerradas durante la jornada del 17 de agosto. Retomarán su actividad habitual el martes 18. Solo abrirán los servicios de restauración y ocio.
Domingos y festivos hábiles en Vigo este 2026
Según el Diario Oficial de Galicia (DOG), los comercios gallegos pueden abrir durante 10 domingos y festivos en 2026. Estas son las aperturas especiales en lo que resta de 2026 en la ciudad olívica:
- Domingo, 29 de noviembre
- Domingo, 6 de diciembre (Día de la Constitución Española)
- Domingo, 13 de diciembre
- Domingo, 20 de diciembre
- Domingo, 27 de diciembre