¿Qué supermercados y centros comerciales abren en Vigo este festivo 17 de agosto? La lista completa

El 17 de agosto es festivo en Vigo, ya que la festividad de San Roque, que se celebra el domingo, se trasladará al lunes. De este modo, los vecinos podrán disfrutar de un puente de tres días para descansar y desconectar.

El festivo del lunes se suma al fin de semana, por lo que conviene adelantar las compras, ya que no todos los comercios abrirán sus puertas durante esta jornada. Solo estarán disponibles formatos express o 24 horas.

¿Qué tiendas abren en Vigo este 17 de agosto?

La fiesta de San Roque es la romería urbana más antigua y grande de Galicia. Este año, la agenda festiva incluye actuaciones musicales, mercados de artesanía, gastronomía y diversos actos litúrgicos en la capilla.

La programación se extenderá hasta el lunes 17 de agosto, una jornada declarada como festivo local en Vigo. Esto implica que muchos establecimientos permanecerán cerrados, aunque habrá excepciones. Estos son los comercios que abrirán sus puertas:

Carrefour Express

Carrefour Express Bolivia (calle Bolivia, 4): de 07:00 a 01:00 horas

(calle Bolivia, 4): de 07:00 a 01:00 horas Carrefour Express Avenida de las Camelias (Avenida de las Camelias, 115): de 09:00 a 22:00 horas

(Avenida de las Camelias, 115): de 09:00 a 22:00 horas Carrefour Express Teixugueiras (calle Teixugueiras, 23): de 09:00 a 22:00 horas

(calle Teixugueiras, 23): de 09:00 a 22:00 horas Carrefour Express Avenida da Florida (Avenida da Florida, 4): de 09:00 a 21:00 horas

(Avenida da Florida, 4): de 09:00 a 21:00 horas Carrefour Express Rúa Urzáiz (Rúa Urzáiz, 132): de 09:00 a 22:00 horas

Spar y Spar Express

Spar Express (Avenida de Castrelos, 34): de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas

(Avenida de Castrelos, 34): de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas Spar Express (Rúa de Barcelona, 51): de 08:00 a 00:00 horas

(Rúa de Barcelona, 51): de 08:00 a 00:00 horas Spar (Rúa Carral, 8): de 09:30 a 22:00 horas

Claudio Express

Supermercado Claudio Express (Rúa de Rosalía de Castro, 18): de 09:00 a 21:00 horas

(Rúa de Rosalía de Castro, 18): de 09:00 a 21:00 horas Claudio Express Portela (Rúa Portela, 10): de 08:00 a 00:00 horas

(Rúa Portela, 10): de 08:00 a 00:00 horas Supermercado Claudio Express (plaza de España): no especifica horario

(plaza de España): no especifica horario Supermercado Claudio Express (Avenida da Beiramar, 53): de 07:00 a 23:00 horas

Centros comerciales de Vigo

Las tiendas de los centros comerciales y grandes superficies --Vialia Vigo, Gran Vía de Vigo, Camelias y A Laxe-- permanecerán cerradas durante la jornada del 17 de agosto. Retomarán su actividad habitual el martes 18. Solo abrirán los servicios de restauración y ocio.

Domingos y festivos hábiles en Vigo este 2026

Según el Diario Oficial de Galicia (DOG), los comercios gallegos pueden abrir durante 10 domingos y festivos en 2026. Estas son las aperturas especiales en lo que resta de 2026 en la ciudad olívica: