Novalbos, 37 años dedicados al surf en Vigo: "Sobrevivimos por ser profesionales en lo nuestro"

La digitalización y la expansión de las grandes tecnológicas han matado gran parte del comercio local de Vigo. Ahora bien, muchas tiendas mantienen su presencia gracias a su gran trayectoria, conocimiento del sector, profesionalidad y, sobre todo, la calidad de sus productos.

Es el caso de Novalbos wave company, tienda con 37 años de experiencia en moda urbana, surf, skate y snowboard. "La montó mi padre y mi hermano —ambos llamados Pedro—", recuerda Alfonso, que comenzó a trabajar en el negocio familiar en 1994.

Padre e hijo decidieron abrir un comercio del "deporte que ellos practicaban". En un primer momento, la tienda se especializó en buceo, pero pronto añadieron el surf a su oferta. "Éramos los únicos y seguimos siéndolo", afirma Alfonso, que ahora es el encargado de Novalbos.

De esta forma, la tienda fue evolucionando a medida que fueron aficionándose a nuevos deportes. "Con el surf vino el skate, y después se empezó a introducir el snow en España y empezamos a practicarlo y meterlo en la tienda", explica Alfonso que incide en que la oferta variaba según "lo que hacíamos y lo que demandaba el cliente".

Desde hace tres décadas, surf, skate y snowboard son los pilares de Novalbos junto a la venta de ropa urbana. El negocio familiar es la casa de muchos clientes, que "en algunos casos son la segunda o tercera generación" de las primeras personas que comenzaron a practicar estos deportes en el área de Vigo.

Marcas únicas

Novalbos es una tienda multimarca, trabaja con multitud de proveedores con el objetivo de ofrecer la mejor calidad de sus productos. "Desde el principio tenemos marcas que aquí no se conocían", presume Alfonso, que pone en valor Novalbos como un negocio pionero en la ciudad olívica.

Quicksilver o Roxy son algunas de las firmas que ofrece la familia Novalbos desde hace más de 30 años en su tienda ubicada en el número 16 de la calle Pintor Laxeiro. Alfonso aún recuerda cuando estas compañías contaban con tienda propia en Vigo durante los años 90 y cómo desaparecieron con el paso de los años.

"Sobrevivimos por ser profesionales en lo nuestro", considera el actual encargado de Novalbos: "Llevamos muchos años trabajando, centrándonos en las mismas cosas, aconsejando a la gente. (...) Llevamos muchos años vendiendo lo mismo y sabemos lo que vendemos".