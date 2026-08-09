La "tendera favorita" de Vigo y sus 26 años dedicados a la moda urbana: "Es mi pasión"

Durante O Marisquiño, una ola de skaters y riders de todo el mundo invade la ciudad con sus pantalones Dickies, camisetas Carhatt y gorras Vans. El impacto del festival urbano va más allá del deporte y la música, y alcanza la moda, ropa StreetWear en la que se ha especializado la "tendera favorita" de Vigo desde hace 26 años.

A la par que O Marisquiño, Jou comenzó trabajando como dependienta en una tienda multimarca de ropa urbana de Vigo a principios de los 2000. Esta experiencia le permitió vivir el primer año del festival, que le acercó a un mundo del que ahora es apasionada y toda una referencia en Vigo y más allá de sus fronteras.

Su pasión por la profesión la llevó a trabajar de encargada de este negocio durante 15 años hasta que decidió empezar en 2015 su nuevo proyecto: Woodtown. Ubicada en el número 20 de la Avenida Camelias, esta tienda multimarca es toda una referencia en la ciudad tras 11 años de trayectoria.

"Instagram hace 20 años era el escaparate y las redes sociales eran esos vídeos que te mandaban en VHS y después en DVD para ver la tendencia", explica Jou sobre la evolución del negocio durante su entrevista con Treintayseis, mientras ultima los detalles para su traslado a O Marisquiño este fin de semana.

Jou, reconocida ahora como "tu tendera favorita", admite que entró "de rebote" en el sector de la moda StreetWear. "La prima de un novio que tenía estaba trabajando allí y dijo: ¿Quieres probar en esta tienda? Y yo: Vale. Empecé en enero y en marzo ya me dieron las llaves", explica.

Entonces, no tenía "ni puñetera idea" de skate, surf o snowboard, pero pronto se convirtió en su pasión. Y poco a poco fue ganando experiencia y conocimiento, que ahora la sitúan como referencia del sector —especialmente en Vigo, donde tan solo sobreviven pocas tiendas de StreetWear multimarca como Woodtown—.

"Yo me siento como una tendera, aunque evidentemente tengo un ojo a la hora de ver tendencias y a veces me llaman representantes de marcas para pedirme feedback de sus colecciones", asegura. Así como O Marisquiño se ha situado como un festival de prestigio, Jou también ha alcanzado este status tras 26 años de trayectoria.

Más que ropa, una historia

"Tu tendera favorita" afirma que cuida "mucho" la estética y el producto. "Al final es mi vida y me gusta. (...) Llevo 30 años haciendo lo mismo, entonces mi ojo y mi cerebro están muy desarrollados", asegura Jou, que recalca que se identifica como "una tía autónoma normal y corriente que tiene que sacar su tienda adelante".

"Hay gente que me considera profesional, yo no lo creo", añade en declaraciones a Treintayseis, en la que demuestra un conocimiento profundo del sector, sus marcas y sus tendencias. Woodtown ofrece las prendas más icónicas de la moda urbana, de Carhatt a Dickies, pasando por Element o Vans.

Jou subraya que ofrece mucho más que ropa. "Es lo que siempre les digo a mis clientes. Cuando vienes a una tienda StreetWear a comprar una prenda, detrás de esa marca siempre hay una historia", explica la "tendera favorita" de Vigo, que recuerda los orígenes obreros o militares de algunas de estas etiquetas.

Sentirse en casa

Jou busca crear un segundo hogar para sus clientes en Woodtown, donde lograr una experiencia que supere la propia venta. "Mi tienda es muy casa. Es una casa, un bar, donde sabes cuándo entras pero no cuándo te vas", asegura el día previo a abrir su stand en O Marisquiño, festival al que lleva acudiendo desde sus comienzos.

Música y espacio suponen un plus añadido a la calidad de las prendas que se ofrecen en la tienda de Camelias. Ahora bien, si por algo destaca "tu tendera favorita" es por su honestidad: "Me niego a que alguien compre algo que veo que no le queda bien".

Así, Jou genera una confianza íntima con sus clientes. "Yo soy una romántica de mi profesión", añade la propietaria de Woodtown, que desprende positividad a raudales: "Si me voy con una caja de mierda, digo: mañana será mejor. Y me levanto al día siguiente y digo, venga, hoy va a ser un buen día".

Relación especial con O Marisquiño

La pasión de Jou con el StreetWear se desarrolló a la par que O Marisquiño fue creciendo hasta convertirse en uno de los eventos del año en Vigo. La tendera acude cada año con su tienda a Samil, donde se reencuentra con clientes y compañeros de profesión entre los saltos y las acrobacias de los skaters.

"Vi nacer, crecer y desarrollar el evento. (...) Yo lo defiendo siempre porque va en mi corazón. A mí me parece maravilloso lo que han conseguido, que durante cuatro días haya un evento gratuito en la ciudad con los mejores riders", ha valorado, ensalzando también la figura de su director, Carlos Domínguez 'Pity'.