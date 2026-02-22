Eurohobbies, la tienda de "juguetes para adultos" de Vigo que lucha contra las grandes plataformas

Internet y las nuevas plataformas nos alejan de las calles y de los negocios que han acompañado a generaciones de vigueses y viguesas. No son muchos los que siguen tomando el pulso a Amazon o AliExpress, menos aún en el sector de la juguetería. Pero Vigo esconde en O Fragoso uno de estos oasis comerciales que destacan por su trato y oferta única.

José Peña aterrizó en Vigo para estudiar Ingeniería, aunque la compra de un coche de radio control cambiaría el rumbo de su vida. "Nos empezó a gustar y dije: quiero abrir algún negocio", relata a Treintayseis este comerciante de origen venezolano, que en el año 2008 y con los estudios terminados decidió abrir con su hermano Eurohobbies.

El ocio es lo primero que se sacrifica en periodos de crisis, lo que complicó los inicios de lo que José define como una "tienda de juguetes para adultos". Entonces, recuerda el propietario, apenas tenían un par de muebles en el local situado en el número 26 de Avenida do Fragoso: "Teníamos poco dinero y pedimos un préstamo".

"La gente no se hace una idea de lo difícil que es arrancar un negocio. Nadie te conoce y nadie dice: voy a ir allí a comprar algo", reconoce José, que comenzó vendiendo helicópteros y coches de radiocontrol de gasolina. "Antes se vendían bastante", se lamenta este emprendedor que se ha ido adaptando a los gustos de sus clientes durante sus 18 años de trayectoria.

Escaparate de Eurobbies, en Vigo Treintayseis

Además, son productos donde no puede "sacar mucho margen de beneficios". "Empezamos pelados, pelados. Pero bueno, aguantamos", recuerda José sobre el inicio de Eurohobbies, que tampoco interesó especialmente a los vecinos del barrio: "Aún hay gente que vive cerca y me dice: Llevo años aquí y aún me entero ahora que está la tienda aquí".

De hecho, esta situación ha provocado que muchas tiendas como Eurohobbies hayan cerrado con el paso del tiempo. La crisis del 2008 fue un duro golpe para el sector, que se ha agravado con la llegada de grandes plataformas online como Amazon, AliExpress o Ebay. "En Galicia creo que quedaremos dos tiendas, todas fueron cerrando", asegura.

Competir contra las grandes plataformas

José ya cuenta con una base fiel de clientes que han encontrado en Eurohobbies su tienda de confianza. El local ahora es un conjunto de estanterías llenas de cajas con las que poder descubrir un mundo nuevo y único con el que entretenerse durante días. Lo que antes eran helicópteros y coches, pasó a ser drones y armas de airsoft para convertirse otra vez en coches y modelismo.

"Vas cambiando, al principio tenías más helicópteros. Murieron y aparecieron los drones, que los mataron por el tema de las licencias, igual que pasó con las armas de airsoft. Ahora vendo sobre todo maquetas", afirma José. Su negocio ha sobrevivido gracias a su empeño, así como a adaptarse a las nuevas tendencias y su trato cercano e individualizado con los clientes.

La irrupción de Amazon, AliExpress y diversas plataformas online han reducido aún más los pocos beneficios que obtiene por las ventas. De hecho, afirma que saca sobre un 20% de rentabilidad de sus productos, misma tasa que aplica Amazon a sus vendedores. Así lo explica José, quien asegura que la mayoría de sus ventas se dan en la propia tienda de O Fragoso.

Interior de Eurohobbies, en Vigo Treintayseis

"Casi todo aquí. De Internet te puede caer algo, pero es que no puedes competir con las páginas chinas", lamenta el autónomo. Además, asegura que ha tenido discusiones con proveedores que venden en sus páginas al precio que le venden a él su producto: "Me están haciendo competencia desleal", se queja este vecino de Vigo.

El dueño de Eurohobbies también critica la dura fiscalidad que sufre el pequeño comercio. "Estamos en recargo de equivalencia. Yo ya tengo pagado el IVA de la mercancía la venda o no. ¿Por qué tengo que pagar el IVA si aún no lo he vendido? Se supone que lo paga el consumidor final, no yo", denuncia.

Los coches de radio control, de moda

Desde la pandemia, las maquetas son el producto estrella de Eurohobbies. José asegura que "la gente se engancha" y acuden a la tienda a menudo para comprar nuevas figuras. Los coches de radio control a gasolina también se han puesto de moda últimamente y el empresario da fe de que cada vez más personas acuden a la pista de automodelismo de Samil.

"El problema es que la gente no se da cuenta de que esto se tiene que explicar. Te tienen que enseñar cómo funciona", alerta José, que cuenta en su tienda con recambios, así como ofrece un servicio de reparación a sus clientes. Ahora bien, el trato no es el mismo si el coche o el dron no ha sido comprado en Eurohobbies: "Fuiste a Internet directamente a buscarlo en vez de venir aquí, pues vete al chino y que te lo explique él".

Interior de Eurohobbies, en Vigo Treintayseis

Aunque el trato con algunas es complicado, ya que se intentan aprovechar de su buen hacer, José destaca los clientes fieles que ha acompañado hasta a campeonatos de automodelismo. "Al final haces amigos, que acompaño a las carreras de gasolina", explica sobre eventos que suelen darse fuera de su horario laboral.