Últimas ventas de marisco en Vigo por Nochebuena: "La centolla llega a los 73 euros"

24 de diciembre, Nochebuena. Día de movimiento en el ámbito comercial, aunque no tanto en las pescaderías y marisquerías, en donde se trabaja, principalmente y de cara a estas fechas, por encargo. Además, muchos clientes compraron los productos para disfrutar de esta noche con la suficiente antelación para evitar quedarse sin ellos o pagar un encarecimiento innecesario.

Sin embargo, lo cierto es que un día como el de hoy suele quedar algún rezagado o rezagada, que espera al último momento para acudir a la plaza. Puede pagar, eso sí, un sobrecoste de más de 40 euros, especialmente, en la centolla, la cigala o el camarón, los productos más demandados en lo que tiene que ver con el marisco. Los pescados que más se reclaman son, por contra, el rodaballo, la lubina, o corujo.

Con todo, esperar a última hora no es lo más habitual y, especialmente en Galicia, en donde la comida es cultura y tradición, la mayoría de las personas suelen ser precavidas, al menos, esto es lo que ocurre en las plazas de la ciudad olívica.

Algunos de los productos que este 24 de diciembre se podían encontrar en las plazas de Vigo. P.P.F.

Poca mercancía, pero buena campaña

Este año, dicen las placeras, fue de "poca centolla y poca nécora". Tampoco hubo excesiva cantidad de vieira, por lo que muchas placeras tuvieron que recurrir a la francesa. "Los clientes, generalmente, vienen unos días antes a encargar. Siempre hay el que viene a última hora, pero se arriesga a que no haya nada o esté todo mucho más caro", remarca Penélope, de Pescados y Mariscos Penélope. "La campaña, con todo, fue muy buena", anota.

Coincide con Penélope, Silvia, del Puesto Ana García en el Mercado do Progreso de Vigo. "Va todo por encargo, pero siempre hay quien viene a última hora porque hasta el final no sabe cuántos van a ser en la mesa", explica. "Se arriesgan a comprar el producto mucho más caro, porque la mercancía va subiendo", anota.

La centolla es lo que hoy ha subido más de precio, llegando a venderse hoy miércoles, día 24 de diciembre, a 73 euros.