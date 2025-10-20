Este local de Vigo regalará 100 hogazas de pan "de verdad" por su inauguración Delicias de Paulita

Directamente desde Portugal, llega a Vigo un nuevo negocio que ofrecerá panes de masa madre y dulces típicos gourmet del país vecino.

Las Delicias de Paulita abrirá sus puertas mañana martes, y como reclamo para darse a conocer regalará 100 hogazas de pan "de verdad", de masa madre, gratis a los que se acerquen por su local entre las 12:00 y las 13:00 horas.

Este nuevo negocio está situado en el Centro Comercial 3 de Plaza de América y presume de un producto cuya textura, peso, sabor, olor y color son diferentes al pan comercial que se puede adquirir en el resto de panaderías.