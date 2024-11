Ropa y regalos de Navidad anticipados: así está viviendo Vigo la jornada de Black Friday

Pasadas las 11:00 horas, la calle del Príncipe presentaba hoy un aspecto inusual para un día de diario. En el trajín de la peatonal, adornada con las luces de Navidad, un elemento era común en los paseantes: las bolsas llenas de compras de los diferentes negocios de la zona.

Zara ha sido uno de los puntos neurálgicos de la mañana, que ha estado marcada por los descuentos del Black Friday. Un día señalado en el calendario para adelantar los regalos de Navidad, para adquirir aquello que ya se había seleccionado en internet o, simplemente, darse un capricho.

Los hay que han aprovechado para un poco de todo. Es el caso de Andreia, que carga con varias bolsas que contienen pantalones, un jersey, un vaquero y varias prendas de niño del Celta. Esto último, irá a la cuenta de la Navidad, al igual que su siguiente parada, el MediaMarkt de A Laxe, donde los juegos de la Switch están rebajados: de 59 a 38 euros. En este caso, no lleva un presupuesto planificado, sino lo que va viendo; en cálculo de gasto ronda los 200 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Treintayseis (@36_treintayseis)

María, por su parte, ha aprovechado para comprarse varias prenda de ropa. Sentada enfrente de Zara y acompañada por otras amigas, reconoce que no tiene tampoco un presupuesto definido ni iba con una idea concreta: "Lo que me ha gustado lo he ido comprando".

"He venido a por cuatro cosas que necesitaba", explica Sara, que se dirige a completar las compras con menaje del hogar. Un vestido para ella y unos pantalones para su hija que estrenarán hoy mismo en un cumpleaños; los regalos de Navidad los ha hecho online aprovechando los descuentos del Black Friday.

Desde Vilanova de Gaia, al sur de Oporto, Pedro y Claudia han venido a pasar unos días a Vigo para ver las luces de Navidad. Aquí han aprovechado para realizar varias compras para los regalos navideños; unos 200 euros llevan gastados en las primeras que han realizado, y calculan que podrían alcanzar los 400 a lo largo de la mañana. Pedro asegura que el Black Friday no ha sido la principal razón para comprar hoy, ya que "lo que realmente quieres comprarte, no lo rebajan".

También para ver las luces están en Vigo Rubén y Pilar, de Palencia. Tras cuatro noches en la ciudad, regresan hoy y el Black Friday les ha "pillado" aquí. "Entre lo que compré online y lo que acabo de gastar ahora, alrededor de 170 euros", explica Pilar, todo en ropa "para vestir".