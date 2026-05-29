Alumnas del IES de Teis de Vigo retiran más de 93 kilos de residuos de la playa de Arealonga

La playa de Arealonga, en Chapela, acogió este jueves por la tarde una nueva jornada de limpieza ambiental enmarcada en el proyecto "Mares Circulares", una iniciativa impulsada por Coca-Cola en colaboración con la Asociación Chelonia para la protección de entornos acuáticos y la promoción de la economía circular.

La actividad contó con la participación de alumnas del IES de Teis, que se sumaron a esta acción con el objetivo de contribuir a la mejora ambiental del litoral y reforzar la sensibilización de los jóvenes sobre la importancia de cuidar los ecosistemas marinos y costeros. Durante la jornada, los participantes realizaron labores de recogida y clasificación de residuos en la playa.

En total, la intervención permitió retirar 93,58 kilos de residuos de este entorno natural de Chapela. Según los datos facilitados por la organización, la mayor parte de los restos recogidos correspondían a materiales de construcción, como trozos de ladrillo, azulejo o cerámica, además de fragmentos de vidrio.

La iniciativa contó con la colaboración del Concello de Redondela y se enmarca en el compromiso de "Mares Circulares" con la conservación de costas, playas y fondos marinos. El programa combina acciones de limpieza con educación ambiental, participación ciudadana y promoción de soluciones vinculadas a la economía circular.

Desde su puesta en marcha en 2018, "Mares Circulares" ha movilizado a más de 62.000 voluntarios y ha permitido retirar más de 3.000 toneladas de residuos en España y Portugal. En Galicia, el programa ha desarrollado más de 60 actuaciones, con la participación de cerca de 2.800 voluntarios y más de 56 toneladas de residuos recogidos.

La jornada celebrada en Arealonga vuelve a poner de manifiesto el valor de la colaboración entre empresas, entidades ambientales, administraciones públicas y centros educativos para impulsar iniciativas con impacto positivo en el entorno. Además, refleja la evolución del proyecto hacia un modelo de intervención más amplio, centrado no solo en la limpieza de espacios naturales, sino también en la sensibilización, la conservación de la biodiversidad y la búsqueda de nuevas soluciones circulares.