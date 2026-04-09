PortAmérica se suma al programa Mares Circulares con una jornada de limpieza en el Embalse de A Baxe

El Festival PortAmérica y su fundación refuerzan su compromiso por el medio ambiente. El próximo viernes 17 de abril, llevarán a cabo una jornada de recogida de residuos en el Embalse de A Baxe, en Caldas de Reis (Pontevedra).

Esta iniciativa se enmarca en el programa Mares Circulares de Coca-Cola, en alianza con la Asociación Chelonia. Tiene como objetivo la retirada de residuos acumulados en las inmediaciones del embalse, así como la sensibilización sobre la importancia de preservar espacios naturales libres de contaminación.

La actividad está abierta a todas las personas interesadas en participar y que deseen sumarse a esta causa ambiental. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico: director.proyectos@chelonia.es

La jornada cuenta, además, con la colaboración del Concello de Caldas de Reis, Asopro Vida (Asociación Protectora a la Vida), UNED Pontevedra, DOWN Pontevedra, Transgalaica y Equilátero DSC. Estas entidades se suman a este esfuerzo colectivo en favor de la conservación del medio ambiente.

De esta forma, PortAmérica reafirma su rol como "agente de cambio", ya que "desde sus inicios", ha promovido una "estrecha relación entre la música y la sostenibilidad". En este sentido, han destacado que su apuesta por la conservación del patrimonio natural se extiende a lo largo del año con iniciativas como 'Unha Entrada, Unha Árbore'.