El Gobierno incide en Vigo en la importancia de luchar contra las desventajas en las cuotas de pesca

Con respecto a lo anterior, Artime puntualizó que hay "un debate abierto" tanto en Europa como en el marco del acuerdo de estados costeros y recordó que el Gobierno ya lo expresó en el Consejo el pasado 26 de enero: "Hay que reenfocar ese acuerdo de estados costeros hacia un acuerdo sostenible, donde podamos todos respetar unas normas de conservación del recurso".

Por otro lado, Artime subrayó que la UE por sí sola "no es suficiente para poder revertir la situación de la pesquería en este momento", por lo que es importante "volver a retomar la negociación" y que los estados vayan "en la misma dirección".

"Pero el problema no está solo ahí, sino en reenfocar las negociaciones con esos estados, que no cumplen sistemáticamente las mismas normas de sostenibilidad que tiene la UE, y que crean una situación de desventaja desleal con la UE, siendo socios de ese acuerdo marco", subrayó la secretaria general.

Otro debate, "el sistema catch"

Por otra parte, preguntada por el sistema de certificación electrónica de capturas "catch", Isabel Artime explicó que "es otro de los debates" abiertos en el seno de la Unión y que el ministro Planas remarcó el pasado 26 de enero "la necesidad de reforzar ese esquema".

Al hilo de esta cuestión, Artime profundizó en que "España hasta ahora tenía un sistema propio que funcionaba como un reloj" y con un control que era "ejemplo en Europa y en el mundo del control de las certificaciones".

La secretaria general de Pesca trasladó el apoyo "firme" del Gobierno al desarrollo y consolidación del sistema "como un sistema de excelencia", aunque reconoció que "existen una serie de dificultades técnicas", por lo que se instó a la Comisión a que "lo mejore, lo refuerce".

Mientras lo anterior se trabaja, la secretaria abogó por "amoldarse" a la situación "para evitar problemas logísticos". "Esto es algo en lo que estamos trabajando con el resto de las delegaciones de la Unión Europea y en el firme compromiso de apoyar que este sistema se consolide, funcione perfectamente y, entre tanto, apoyar para resolver las cuestiones técnicas que se estén produciendo", concluyó en palabras recogidas por Europa Press.