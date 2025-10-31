Ofrecido por:
Inician una intervención para proteger el ecosistema dunar de la ensenada de San Simón (Pontevedra)
Se retirarán las especies invasoras, así como residuos sólidos urbanos
Con el objetivo de preservar el ecosistema dunar del espacio natural protegido en la ensenada de San Simón, las entidades Galicia Suroeste y el Concello de Redondela iniciaron una intervención estratégica.
Se abordará, concretamente, la retirada manual de especies exóticas invasoras de la zona dunar y supralitoral. Con la eliminación de ejemplares de Arctotheca caléndula se pretende restaurar el equilibrio natural y recuperar la biodiversidad local, puesto que la presencia de esta especie exótica está generando una pérdida de espacio para las especies nativas y también rompiendo la conectividad ecológica básica. En esta acción también se limpiará la zona dunar de residuos sólidos urbanos.
Todo lo anterior se realizará entre los meses de noviembre y diciembre, gracias a la financiación procedente del Plan de Sostibilidade Turística en Destino "A Despensa de Galicia", financiado con Fondos Next Generation.