En vigor: "Se introducen restricciones para los envases de plástico de un solo uso para alimentos en bares"

El 12 de agosto no fue solo una jornada histórica por el eclipse total de Sol. La Unión Europea (UE) también puso en marcha el nuevo reglamento europeo sobre envases y residuos de envases.

El nuevo Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos endurece las normas europeas para frenar el modelo de usar y tirar. En este sentido, la normativa establece exigencias para reducir el número de envases innecesarios y promover la reciclabilidad.

La norma tendrá un impacto significativo en bares y restaurantes

La contaminación por plástico es un problema muy grave a escala mundial. Cada año se producen cerca de 400 millones de toneladas de plásticos, y algunos residuos, como los envases de un solo uso, representan un problema grave por su impacto ambiental.

Publicado en enero de 2025 y aplicable desde el 12 de agosto, el Reglamento (UE) 2025/40 introduce una serie de medidas que tendrán un impacto significativo tanto en los consumidores como en los negocios, especialmente en bares y restaurantes.

Las nuevas obligaciones se aplicarán de forma progresiva y marcarán la gestión de los envases y residuos hasta 2040.

Según Europa Press, desde el 12 de agosto ya no se permite introducir envases destinados a entrar en contacto con alimentos que contengan sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas por encima de los límites fijados por la norma.

La restricción afecta, por ejemplo, a ciertos envases de papel o cartón resistentes a la grasa o a la humedad.

Sobres monodosis de kétchup y mayonesa Imagen de archivo de El Español

Por otro lado, a partir del 1 de enero de 2030, la Unión Europea prohibirá determinados formatos de envases de plástico de un solo uso, como dosis individuales de condimentos, conservas, salsas, azúcar o leche para el café, utilizadas en bares y restaurantes.

La restricción también alcanzará determinados envases para el consumo en el propio establecimiento de hostelería, como bandejas, platos y vasos. Estas prohibiciones, matiza Europa Press, no se extenderán de forma general a las monodosis vendidas en supermercados.

Sí que se prohibirán los envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas en cantidades inferiores a 1,5 kilos y los pequeños envases de cosméticos e higiene, como botellitas de champú, ofrecidos en hoteles.

En lo que a novedades para el consumidor se refiere, los establecimientos que vendan comida preparada o bebidas para llevar deberán disponer, a más tardar el 12 de febrero de 2027, de un sistema que permita al cliente utilizar su propio recipiente reutilizable.

Y por último, pero no menos importante, desde el 1 de enero de 2029, los países de la UE deberán contar con sistemas de depósito y devolución para botellas de plástico y latas de bebidas de un solo uso de hasta tres litros.