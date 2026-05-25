Urgen 35 operarios de producción en Galicia para trabajar de lunes a viernes: 10,01 euros/hora y jornada completa

Apenas quedan unas semanas para la llegada del verano y muchas empresas, no solo restaurantes y bares, ya han comenzado a reforzar sus plantillas de cara a una temporada con mayor actividad.

Sin ir más lejos, Randstad publicó hace apenas unos días una oferta de empleo con 35 vacantes para trabajar como operario de producción en una fábrica de productos del mar congelados, frescos y refrigerados.

No exige estudios ni formación específica

En concreto, se trata de un contrato temporal, con jornada completa y modalidad presencial, para incorporarse a una empresa del sector de la alimentación, situada en el Puerto de Marín (Pontevedra).

"¿Tienes experiencia en línea de producción? ¿Cuentas con coche propio para desplazarte? Si es así, queremos conocerte", señala Randstad en la oferta de empleo.

Para optar al puesto, la empresa no exige estudios ni formación específica, aunque sí valora contar con conocimientos en envasado, carné de manipulador de alimentos y una experiencia mínima de 6 meses en el sector de la alimentación, especialmente en productos congelados y del mar.

Además, las personas seleccionadas deberán tener disponibilidad de lunes a viernes para trabajar en turnos de mañana y tarde, así como incorporación inmediata.

Entre las funciones a desarrollar se encuentran la limpieza y el procesado de cefalópodos, tareas en la sección de elaborados, además de otras funciones relacionadas con la producción y manipulación de alimentos.

Salario de 10,1 euros/hora y pluses de productividad

La empresa ofrece incorporación inmediata y salario según convenio de 10,01 euros/hora, con contratación de seis meses o un año y la posibilidad de pasar a formar parte de la plantilla de la empresa.

Asimismo, la empresa ofrece la posibilidad de acceder a pluses de productividad y desempeño, además de realizar horas extras y recibir formación para seguir creciendo profesionalmente dentro de la compañía.

Con el objetivo de facilitar la conciliación entre la vida laboral y personal, los turnos serán rotativos, con horario de mañana de 06:00 a 14:00 horas y de tarde de 14:00 a 22:00 horas.

Cómo inscribirse a la oferta

Randstad gestiona la oferta de empleo, con 35 vacantes, de una empresa experta en la fabricación de productos del mar congelados, frescos y refrigerados, situada en el Puerto de Marín.

Para optar a la oferta, primero es necesario registrarse en Randstad y, posteriormente, completar algunos datos personales con nombre, apellidos o información de contacto, además de adjuntar el currículum vitae.