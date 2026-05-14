Adriana Domínguez, en el congreso Flúor de Pontevedra: "Ser marca es tener un punto de vista"

Pistoletazo de salida para una nueva edición de Flúor, el congreso que sitúa a Pontevedra como capital nacional de marketing y creatividad. El evento cuenta con la presencia de importantes referentes del sector este jueves y el próximo 15 de mayo.

Flúor ha comenzado en la sede Afundacion de Pontevedra a las 9:30 horas, con la inauguración oficial. El presidente del Clúster de Comunicación de Galicia y el director del evento, Alberto Garnil, ha agradecido el apoyo de Xunta de Galicia, Concello y Deputación de Pontevedra, afirmando que esta octava edición es "muy especial", bajo el lema 'El valor de elegir'.

El presidente provincial, Luis López, ha puesto en valor la provincia de Pontevedra como un "territorio creativo", que cuenta con "valentía" para "pensar fuera de la caja". Por su parte, el conselleiro de Cultura, José López Campos, ha puesto en valor las marcas Galicia Calidade y Xacobeo como ejemplo de que "lo importante es permanecer fieles a una marca que nos define".

Antes del inicio de las intervenciones de los 25 profesionales referentes en el sector de la comunicación, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Lores, ha cerrado la inauguración oficial. "No tengáis miedo a ser disruptivos. Lo mejor está por venir", ha afirmado el regidor.

"De la nada surge la grandeza"

El Global Chief Creative Officer en Omnicom Advertising, Javier Campopiano, ha sido el encargado de abrir el turno de charlas y entrevistas. Referente del sector, ha protagonizado una presentación bajo el título 'Una vez estuvimos aquí', en la que ha tratado la nada y la trascendencia (publicitaria).

Campopiano ha confesado que el pasado año fue un "annus horribilis". "No aprendió nada" del fallecimiento de un familiar y una enfermedad, pero tampoco encontró refugio en el trabajo. "Si no hay satisfacción, no hay retorno de la inversión. Esto lo hago porque me da mucho placer", ha afirmado.

Ante un auditorio lleno, ha puesto en valor las ideas que transcienden sobre las ocurrencias, que "las puede tener cualquiera". "La profundidad de una ocurrencia es mucho más importante que antes", ha asegurado, para destacar que "la publicidad es una opinión personal".

Además, ha subrayado la relevancia del momento creativo en el que "no tenemos nada". "Hoy esto no lo dice nadie, la forma en la que laburamos va en contra. (...) Es un problema no poder decir no tener nada, porque de la nada surge la grandeza", ha destacado, así como ha explicado que la angustia y la sensación de fracaso son "útiles" para poner al creativo al "límite".

"Ser marca es tener un punto de vista"

Acto seguido, ha tenido lugar la entrevista a la CEO de Adolfo Domínguez, Adriana Domínguez, conducida por la directora creativa Xisela López. La conversación ha tratado sobre los "4 actos" de la revolución que protagonizó la directiva en la tradicional marca gallega.

"El producto y la comunicación son equivalentes en términos de fuerza", ha afirmado Adriana Domínguez, que cuando tomó cargo de la empresa familiar tuvo que "conquistar una tercera generación" tras 40 años de historia. Para ellos, comunicar y exponer el "elefante en la sala" fue fundamental.

Además, considera que mantenerse "en lo tuyo, esté o no en tendencia". En Adolfo Domínguez, ha asegurado su CEO, se adaptan a las tendencias discursivas que proponen las redes sociales, pero no modulan el "lenguaje propio" que han construido durante medio siglo de existencia de la marca.

"La única forma de ser marca es tener una visión propia", ha afirmado Domínguez, que ha detallado que las campañas se adaptan a un "momento social", pero sin cambiar los valores que definen la personalidad de la compañía, en este caso también la de su fundador: "Ser fiel a la marca es ser fiel a la personalidad de mi padre".