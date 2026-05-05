Ya es oficial: nueva ayuda con una dotación de 8 millones para reparar las carreteras dañadas por los temporales

El invierno 2025-2026 ha estado marcado por una sucesión de borrascas y temporales. Entre diciembre y febrero, Galicia sufrió varios episodios de inestabilidad meteorológica que afectaron al estado de diversas carreteras en la provincia de Pontevedra.

Para hacer frente a estos daños en las vías de titularidad municipal, la Diputación Provincial ha abierto, hasta el próximo 28 de mayo, el plazo de solicitud de ayudas del programa Vía Depo, dotado con ocho millones de euros.

El plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el 28 de mayo

En líneas generales, cada concello recibirá un mínimo de 50.000 euros. Los recursos restantes se repartirán bajo criterios objetivos de superficie, población y el número de entidades singulares.

La ayuda de la Diputación servirá para financiar las actuaciones relacionadas con la mejora del trazado y el refuerzo de la estructura de las vías, y con la conservación del firme a través del fresado, reparación de pavimentos, grietas o nuevas cajas de rodaje.

El presupuesto también se destinará para la estabilización de muros de contención que afecten a las vías municipales, la actuación en sistemas de drenaje y la reparación de senderos y paseos de acceso a playas fluviales y marítimas.

En concreto, estos ocho millones de euros se repartirán en 1,8 millones para las comarcas del Deza, Tabeirós y Tierra de Montes; 3,1 millones para el área de Vigo y sur de la provincia; 1,6 para los concellos del entorno de Pontevedra; más de 350.000 euros para Bueu, Cangas y Moaña, y más de 1 millón para los concellos del entorno del Salnés y Arousa.

El nuevo plan provincial ya ha sido comunicado a los ayuntamientos. De esta manera, el presidente Luis López ha animado a todos "a que hagan las solicitudes desde ya y se aprovechen de este plan extraordinario para reparar los daños de las lluvias que vivimos a comienzos de año".

Los recursos de este nuevo plan, dirigido a los 59 concellos de menos de 50.000 habitantes, se suman a los 82 millones de euros invertidos por la Diputación de Pontevedra en menos de tres años en la mejora de la red de carreteras provinciales.

En concreto, en actuaciones de conservación integral y acciones en firmes y cunetas se movilizaron 40,5 millones a los que hay que añadir 17,6 millones en mejora de carreteras provinciales por iniciativa de la Diputación y otros 24,7 millones a través de convenios con concellos.