"Sin avances" en la última reunión: el Metal de Pontevedra mantiene los tres días de paro

Concentración de la CIG ante la sede de ATRA, en el centro de Vigo, a 21 de abril de 2026. CIG

Nueva reunión, la número 13, entre sindicatos y patronal del sector del Metal de Pontevedra este lunes y, de nuevo, sin acuerdo entre las partes en la negociación del convenio colectivo.

Según fuentes sindicales que recoge Europa Press, el encuentro, que comenzó a las 16:00 horas, ha finalizado "sin avances", por lo que se mantienen los tres días de huelga anunciados a finales de la semana pasada, después de no llegar a un acuerdo y que la patronal retirase su última oferta mejorada para volver al planteamiento anterior.

Así, los sindicatos mantienen los tres paros convocados para los trabajadores del sector, que serán los días 7, 13 y 14 de mayo.