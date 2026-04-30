El Metal de Pontevedra irá a tres jornadas de huelga tras fracasar la negociación del convenio

Concentración de la CIG ante la sede de ATRA, en el centro de Vigo, a 21 de abril de 2026. CIG

Los sindicatos del Metal de la provincia de Pontevedra han convocado tres jornadas de huelga tras la ruptura de las negociaciones del convenio colectivo.

La reunión celebrada este jueves, la duodécima entre las partes, terminó sin acuerdo y con la decisión de la patronal de retirar su última oferta mejorada para volver a planteamientos anteriores. De este modo, los paros se celebrarán los próximos 7, 13 y 14 de mayo, después de que CCOO y UGT se sumasen a la convocatoria inicial de la CIG para la primera de esas fechas.

La parte empresarial ha defendido que acudió al encuentro con el objetivo de "eliminar la incertidumbre y blindar la viabilidad" del sector, y ha calificado de "incomprensible" que los sindicatos rechazasen un preacuerdo que contemplaba una subida salarial del 14,5% en cuatro años, con un incremento del 5% para 2026.

Según la patronal, esa propuesta garantizaba el poder adquisitivo de los trabajadores y permitía avanzar en la estabilización de una industria que considera clave para mantener la competitividad.

Tras el rechazo sindical, los empresarios han decidido recuperar la oferta planteada en la décima reunión, que rebaja la subida acumulada al 13% en cuatro años, incorpora una cláusula de garantía salarial vinculada al IPC con un tope del 2% y aplaza a 2028 la reducción de ocho horas de la jornada anual.

Los sindicatos, por su parte, denuncian el "inmovilismo" de la patronal en una de sus principales reivindicaciones: el ascenso de los oficiales de primera al siguiente grupo durante la vigencia del convenio, una cuestión que, aseguran, los empresarios solo se comprometen a estudiar.