Es oficial: ayudas de hasta 30.000 euros para fomentar el traspaso de negocios por relevo generacional

La Xunta de Galicia ha abierto el plazo de solicitud del Bono Remuda, una ayuda dirigida a autónomos que tiene como objetivo facilitar el relevo generacional y la transmisión de negocios. Este programa cuenta con una dotación de 1,5 millones de euros y las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de septiembre de 2026.

El Bono Remuda se enmarca dentro de una orden única que agrupa cinco programas de apoyo al emprendimiento, diseñados para acompañar a los negocios en distintas fases, desde su puesta en marcha hasta su consolidación y continuidad. En total, esta iniciativa moviliza 40,7 millones de euros, de los cuales un millón y medio se destinan específicamente a esta línea de ayudas.

Ayudas de hasta 30.000 euros para evitar el cierre de negocios por falta de relevo generacional

La Xunta de Galicia mantiene abierto hasta el 30 de septiembre de 2026 el plazo para solicitar el Bono Remuda, una ayuda pensada para facilitar el relevo generacional y evitar el cierre de negocios viables por falta de continuidad.

Este programa, dotado con 1,5 millones de euros, se articula en dos líneas: el Bono Remuda Rural, dirigido a negocios ubicados en municipios de menos de 10.000 habitantes, y el Bono Remuda General, para aquellos situados en localidades de mayor tamaño.

La iniciativa busca conectar a personas que desean emprender con negocios ya en funcionamiento, favoreciendo así la continuidad del tejido económico local. Para ello, la cuantía máxima subvencionable es de 30.000 euros, aunque se reduce a 10.000 euros en los casos en los que la transmisión esté vinculada únicamente a una licencia de actividad.

Como novedad incorporada el año pasado, también se contemplan ayudas para las personas autónomas que traspasan su negocio por jubilación. Estas recibirán 6.000 euros si el establecimiento está en un municipio rural (hasta 10.000 habitantes) y 3.000 euros si se encuentra en uno de mayor población. En cualquier caso, esta cantidad no podrá superar la ayuda concedida a quien asume el negocio.

Para optar a estas ayudas, los negocios deben tener su domicilio social, fiscal y centro de trabajo en Galicia y estar inscritos en la bolsa de la Red de Polos de emprendimiento y apoyo al empleo, salvo aquellos traspasos realizados antes de la publicación de la orden publicada en el Diario Oficial de Galicia.

El Bono Remuda es un apoyo de la Xunta que pretende dar una segunda vida a negocios para evitar su cierre, así como ofrecer una vía más segura a quienes quieren emprender.

¿Quién puede beneficiarse de esta ayuda?

Podrán beneficiarse de esta ayuda las personas trabajadoras autónomas, las personas profesionales que estén dadas de alta en el RETA o en cualquier otro régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social, así como las personas mutualistas y las sociedades de cualquier clase, incluidas las unipersonales y comunidades de bienes, con domicilio fiscal en Galicia en la fecha de la solicitud.

También pueden ser beneficiarias las personas trabajadoras autónomas que transmitan el negocio y sean identificadas como tales en la solicitud realizada por la persona remudista, quedando vinculadas ambas personas para la concesión de la subvención, debiendo cumplir alguno de los requisitos establecidos.