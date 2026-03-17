Confirmado: este es el problema de tener dos pagadores en la Renta (y cómo evitar que salga a pagar)

Este es el problema de tener dos pagadores en la Renta (y cómo evitar que salga a pagar) Shutterstock

Abril está a la vuelta de la esquina y eso solo puede significar una cosa: la Campaña de la Renta y Patrimonio 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, está a punto de comenzar.

Según el calendario de la Agencia Tributaria, la Renta 2026 arrancará oficialmente el 8 de abril. Los contribuyentes gallegos tendrán de plazo hasta finales de junio para presentarla de forma telemática, presencial o por teléfono.

Cómo evitar que salga a pagar con dos pagadores

Siempre se ha dicho que tener dos pagadores implica que la Declaración de la Renta saldrá a pagar. Sin embargo, esto no es del todo cierto: el IRPF se calcula sobre el total de ingresos anuales, no sobre el número de pagadores

En la práctica, lo que ocurre es que cada empresa aplica las retenciones de forma independiente, "sin considerar otros ingresos, lo que normalmente suele suponer que la Declaración de la Renta salga a pagar", explica Europa Press.

Si el contribuyente ha cambiado de empleo dentro del mismo ejercicio fiscal y ha tenido más de un pagador, estará obligado a presentar la Declaración de la Renta cuando sus ingresos superen los 15.876 euros brutos anuales y haya percibido más de 1.500 euros del segundo pagador.

Esto también afecta a las personas que hayan cobrado una prestación por desempleo y posteriormente se hayan incorporado a una empresa.

Para evitar que salga a pagar, el contribuyente puede solicitar a su empresa que aumente el porcentaje de retención para adecuarlo mejor a su nivel real de ingresos. Con esto, según Europa Press, se puede reducir el importe a pagar al presentar la declaración o la misma puede salir a devolver.

Quiénes no están obligados a presentar la Declaración de la Renta 2026

Los trabajadores que perciban ingresos anuales por debajo de los 16.576 euros (el equivalente al SMI en 14 pagas, es decir, 1.184 euros mensuales) no tendrán que presentar la Declaración de la Renta.

Además, la reforma fiscal de Hacienda beneficia también a los contribuyentes que ingresan menos de 18.276 euros con deducciones de forma gradual. Así, la reducción es de 340 euros anuales cuando los rendimientos son inferiores al SMI de 2025 y se va rebajando progresivamente hasta los 18.276.

Por otro lado, tampoco estarán obligadas aquellas personas que hayan percibido durante 2025 prestaciones por desempleo. En este caso, los contribuyentes no pueden superar otros umbrales que sí les obligarían a presentar la declaración.

La Campaña de la Renta y Patrimonio 2026, según el calendario oficial, comenzará el 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. A partir del 6 de mayo, la Agencia Tributaria podrá realizar la declaración por teléfono y a partir del 1 de junio de forma presencial.