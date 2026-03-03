La crisis en Oriente Medio hace temblar el precio de la gasolina en Vigo: "Se espera un incremento"

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, registrado el pasado sábado 28 de febrero, ha provocado una rápida escalada del conflicto bélico en Oriente Medio. La respuesta iraní no se hizo esperar, con ataques a bases estadounidenses situadas en distintos países del Golfo Pérsico.

Como consecuencia directa, el tráfico aéreo internacional se ha visto gravemente afectado. El cierre del espacio aéreo en países como Catar o Arabia Saudí -cuyos aeropuertos actúan como nodos clave entre Europa y Asia- ha paralizado rutas esenciales y obligado a cancelar o desviar numerosos vuelos en todo el mundo.

Sin embargo, más allá del transporte de pasajeros, las repercusiones del conflicto se extienden a múltiples ámbitos. Uno de los más sensibles es el precio de los combustibles, ya que el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz se encuentra detenido. Este enclave es uno de los corredores energéticos más importantes del planeta, al conectar el Golfo Pérsico -una de las regiones con mayor producción de petróleo- con los mercados internacionales.

Esta situación ya comienza a notarse a nivel local. Gasolineras de Vigo admiten un ligero aumento en el número de conductores que han acudido a repostar durante este martes, ante el temor a un encarecimiento inminente del combustible. Desde el sector advierten de que "se prevé una subida del precio de la gasolina en los próximos días", que actualmente se sitúa en torno a 1,60 euros por litro.

Además, si el conflicto se prolonga en el tiempo, los expertos alertan de que podría tener impacto en otros sectores estratégicos, como el precio de los alimentos o el coste de la electricidad, amplificando así sus efectos sobre la economía global y el consumo doméstico.